Knalleffekt: Beide McLaren vor Disqualifikation

Beiden McLaren-Fahrern droht die Disqualifikation, weil die Skids am Unterboden zu stark abgenutzt sind

Riesen-Aufregung nach dem Großen Preis von Las Vegas. Wie nach dem Rennen bekanntwurde, sollen beide McLaren einen zu dünnen Unterboden aufweisen, Lando Norris und Oscar Piastri droht damit die Disqualifikation.

.Im offiziellen FIA-Dokument heißt es wörtlich: "Der Skid-Verschleiß der Fahrzeuge mit den Startnummern 81 und 04 wurde überprüft. Der hinterste Skid wurde bei beiden Fahrzeugen gemäß den vom Team eingereichten Legalitätsunterlagen in Übereinstimmung mit TD039 M, Punkt 1.2 b) i) gemessen. Die gemessene Dicke betrug bei beiden Fahrzeugen weniger als 9 Millimeter, was unter dem Mindestwert gemäß TR Artikel 3.5.9 e) liegt."

WM plötzlich wieder spannend

Max Verstappen hat zuvor das Rennen vor Lando Norris gewonnen, Piastri wurde Vierter.

Damit ist die Weltmeisterschaft wohl plötzlich wieder spannend. Norris ist nun "nur" noch 24 Punkte vor Piastri und Verstappen.

Norris-Patzer

In Las Vegas war es am Renntag anders als im Qualifying tags zuvor, als sich Norris im Regen vor Verstappen die Pole Position gesichert hatte, trocken. Beim Start deckte Norris auf dem kurzen Weg zur ersten Kurve die Innenseite ab, verbremste sich aber. Nicht nur Verstappen, sondern auch Russell gingen am WM-Leader vorbei. Positiv für den Briten war aber, dass Piastri von Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson abgedrängt worden war, eine Position verlor und deshalb nur als Sechster die weiteren Runden in Angriff nahm.

In der zweiten Runde sorgten mehrere Streckenposten für eine Schrecksekunde, als sie ohne Einsatz eines (virtuellen) Safety Cars in die Auslaufzone eilten, um abgefahrene Carbonteile aufzusammeln. In der 12. von 50 Runden auf dem Las Vegas Strip Circuit erlebte Piastri einen weiteren Rückschlag, weil der Australier den Ferrari von Charles Leclerc passieren lassen musste. Kurz darauf meldete Russell wie schon im Qualifying Probleme mit der Lenkung, der Vorjahressieger konnte aber das Verstappen-Tempo halten.

Nach der ersten und einzigen Boxenstoppserie änderte sich an der Spitze nichts, Piastri kämpfte sich unterdessen auf den fünften Platz nach vorne. Norris verkleinerte den Rückstand auf Russell und fragte in der Box nach, ob er den "Silberpfeil" überholen soll. Der Engländer erhielt die Freigabe und ging in der 34. Runde an Russell vorbei. Den Rückstand auf Verstappen verkleinerte der McLaren-Pilot in einer wenig spektakulären Schlussphase aber nicht mehr. Stattdessen ging es Norris deutlich langsamer an, Verstappen zog auf mehr als 20 Sekunden davon.

Dahinter profitierte Piastri von einer Fünf-Sekunden-Strafe des auf Position vier liegenden Kimi Antonelli nach einem Fehlstart. Der Mercedes-Rookie rutschte auf den fünften Platz zurück, blieb aber noch knapp vor Leclerc.