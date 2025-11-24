Vom Ferrari-Cockpit an die Kasse: Hamiltons kurioser Nebenjob

Es hätte das große Kapitel seiner Karriere werden sollen: Der achte Weltmeistertitel im ersten Jahr bei Ferrari. Doch daraus wird in dieser Saison ganz sicher nichts mehr. Statt Rekorde jagt Lewis Hamilton momentan vor allem eines – seine Form.

Es hätte das große Kapitel seiner Karriere werden sollen: der achte Weltmeistertitel im ersten Jahr bei Ferrari. Doch daraus wird in dieser Saison ganz sicher nichts mehr. Als Sechster in der Fahrerwertung, über 230 Punkte hinter Leader Lando Norris, bleibt dem siebenfachen Champion in den letzten beiden Rennen des Jahres (Katar & Abu Dhabi) nur noch Schadensbegrenzung.

»Schlimmste Saison«

„Es ist die schlimmste Saison, die ich je erlebt habe“, gestand der Brite nach dem Las-Vegas-Rennen frustriert – obwohl er sich nach einer starken Aufholjagd und dank der McLaren-Disqualifikation immerhin noch auf Rang acht katapultieren konnte. Und weil es auf der Strecke einfach nicht laufen will, suchte sich Hamilton kurzerhand eine neue Herausforderung – abseits des Asphalts.

Am Rande des Grand Prix in Las Vegas tauschte der Ferrari-Star Helm gegen Hoodie und stellte sich bei Lululemon, seinem Werbepartner, einfach hinter die Verkaufstheke! Während andere Piloten im Simulator schwitzten, verkaufte Hamilton Leggings, Trainingsshirts und Yogamatten – mit dem gleichen Ehrgeiz, mit dem er sonst um Zehntelsekunden kämpft.

Hamilton krönt sich zum Verkäufer des Jahres

Als Fans ihn erkannten, grinste der Superstar nur: „Ich wünschte, ich wär Hamilton. Der soll ja richtig viel Geld haben!“ Ein Satz, der seine Saison perfekt beschreibt: Humor statt Höchstgeschwindigkeit. Und wer weiß – wenn’s mit dem achten WM-Titel schon nicht mehr klappt, dann hat Hamilton bei Lululemon den Titel als „Verkäufer des Jahres“ wohl längst sicher.

Auch die Fans sind begeistert. Unter dem Beitrag auf Social Media hieß es: „Er sollte einen Preis dafür bekommen, dass er der netteste und sympathischste Fahrer in der Formel 1 ist!“ „Von dem würde ich einfach alles kaufen!“