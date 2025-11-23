Hammer-Gerücht um Christian Horner (52)

Bei Aston Martin kracht es hinter den Kulissen – und jetzt könnte es zur großen Rochade kommen!

Laut BBC steht Christian Horner als möglicher neuer Teamchef bereit, während CEO Andy Cowell vor dem Aus stehen soll. Der Grund: ein eskalierender Machtkampf mit Technik-Ikone Adrian Newey.

Und das alles, während Red Bull gerade selbst im Titel-Showdown steckt! Max Verstappen gewann zuletzt in Las Vegas, profitierte dabei von der Disqualifikation beider McLarens wegen zu dünner Unterböden – und trotzdem liegt er in der WM noch 24 Punkte hinter Leader Norris. Ausgerechnet in dieser heißen Phase kocht nun das Mega-Gerücht um Horner hoch!

Newey vs. Cowell – Streit spitzt sich zu

Newey, Aston Martins prestigeträchtigste Verpflichtung und tief in der Entwicklung des 2026er Autos, soll mehrfach mit Cowell aneinandergeraten sein. Der Stardesigner gilt intern als einflussreicher – und sogar als Topverdiener mit Minderheitsbeteiligung. Cowells Position wackelt.

Horner vor F1-Comeback?

Seit seinem Abgang bei Red Bull 2024 wird Horner immer wieder als möglicher Rückkehrer gehandelt. Optionen bei Ferrari, Haas oder Alpine kursierten – nun gilt Aston Martin als Favorit. Pikant: Das Verhältnis zwischen Horner und Newey soll nach den Vorwürfen gegen Horner gelitten haben.

Team schweigt – Krise auf der Strecke

Aston Martin wollte die Berichte nicht kommentieren. Offiziell arbeite man an den letzten Saisonrennen und dem 2026-Projekt. Sportlich steckt das Team tief im Formloch: Platz sieben in der Konstrukteurswertung – ein Absturz nach dem starken Saisonstart 2023. Sollte Cowell gehen und Horner absagen, gelten Andreas Seidl und Ex-CEO Martin Whitmarsh als Alternativen.