Superstar Haaland droht Gefängnis: Wegen 65 Euro

Erling Haaland, der Star-Stürmer von Manchester City, könnte wegen eines Verkehrsvergehens in der Schweiz ernsthafte Probleme bekommen

Laut der Schweizer Zeitung "Blick" droht dem Norweger im Kanton Waadt eine Gefängnisstrafe, falls er eine offene Geldbuße in Höhe von 65 Euro nicht bezahlt.

Was ist passiert?

Haaland soll die Strafe, die ihm wegen eines Verkehrsdelikts auferlegt wurde, bislang nicht beglichen haben. Sollte er erneut in die Schweiz einreisen, könnte das unangenehme Konsequenzen haben: Eine Verhaftung und möglicherweise ein Tag hinter Gittern. Besonders brisant: Sein Vater, Alf-Inge Haaland, lebt seit 2023 in Andermatt, was einen Besuch in der Schweiz durchaus wahrscheinlich macht.

Der Fall Wontorra

Erst kürzlich geriet der deutsche TV-Moderator Jörg Wontorra in Spanien in eine ähnliche Lage. Wegen eines Verkehrsdelikts, von dem er keine Kenntnis hatte, wurde er in Marbella von der Polizei festgenommen. Nach drei Stunden konnte er die Zelle verlassen, nachdem sein Anwalt die Situation klärte und für ihn bürgte.

Warum zahlt Haaland nicht?

Warum Haaland die geringe Geldstrafe bislang ignoriert hat, bleibt unklar. An fehlenden finanziellen Mitteln dürfte es kaum liegen: Der Superstar gehört zu den Spitzenverdienern der Premier League und könnte bald noch mehr verdienen.