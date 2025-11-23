WM-Rechnung: So schafft Max Verstappen das Titel-Wunder

Nach der Disqualifikation in Las Vegas von McLaren ist die Entscheidung um die Fahrer-WM der Formel 1 so spannend wie schon lange nicht mehr.

Das WM-Beben von Las Vegas sorgt für Hochspannung in der Königsklasse des Motorsports. Nach der Nullnummer für WM-Leader Lando Norris und Oscar Piastri in der Glücksspielmetropole ist Rennsieger und Titelverteidiger Max Verstappen der lachende Dritte. Vor dem Wochenende hatte er nur noch theoretische Chancen, doch hat er sein Schicksal beinahe wieder selbst in der Hand.

Ein Sprint in Katar, und die Grand Prix von Katar und Abu Dhabi stehen im Saison-Finale noch am Programm. Insgesamt 58 Punkte sind mit drei Siegen noch zu holen. Der Red-Bull-Star liegt nach dem Wochenende in der Wüste von Nevada punktegleich mit Piastri nur noch 24 Punkte hinter dem Führenden Norris.

Während bei McLaren mittlerweile Alarmstufe Orange herrscht und der sicher geglaubte Fahrer-Titel mächtig wackelt, haben die Bullen das Momentum. Nach dem Rauswurf von Langzeit-Teamchef Christian Horner ist beim rot-weiß-roten Rennstall wieder Ruhe eingekehrt. Fast zeitgleich begannen beim WM-Rivalen aus Großbritannien die internen Streitigkeiten.

Vorwürfe, Burger-Fluch & Horner-Treffen

Lange Zeit sah Oscar Piastri wie der sichere Weltmeister aus. Doch seit dem GP von Italien im September konnte der Australier kein einziges Mal aufs Podium fahren. Er verlor die WM-Führung an seinen Teamkollegen. Besonders ironisch: Nach dem Wochenende in Monza wurde Piastri als Testimonial für eine Burger-Kette mit einer besonderen Aktion vermarktet. An jedem Montag, nachdem er aufs Stockerl fährt, gibt es gratis Burger. Für die Kette ein guter Deal.

Während McLaren in Singapur den Konstrukteurs-Titel fixierte, begannen aber auch die internen Duelle. Die sogenannten "Papaya Rules", durch die eine Stallorder aufgehoben wurde, wurden zum Verhängnis. In Singapur und beim GP der USA in Austin crashten die beiden McLaren-Stars.

Immer wieder wurde spekuliert, dass man teamintern Fan-Liebling Norris bevorzuge. Sogar der ehemalige F1-Zampano Bernie Ecclestone meinte, dass McLaren einen Norris-Titel bevorzuge, weil er besser zu vermarkten sei. Noch dazu kursierte im Oktober ein Bild von Teamchef Zak Brown bei einem Abendessen mit Ex-Bullen-Chef Christian Horner. Seitdem fuhr auch Verstappen wieder besser und startete die große Aufholjagd.

Rechenspiele für WM-Wunder

Zwei WM-Stationen vor Schluss hat nun Verstappen tatsächlich wieder die Chance auf den schon verloren geglaubten WM-Titel. Wenn er beide Rennen und den Sprint gewinnt, hat er 58 Punkte sicher und ist auch an Piastri auf jeden Fall vorbeigezogen.

Formel-1-Punkte-System:

Grand Prix:



Platz 1: 25 Punkte

Platz 2: 18 Punkte

Platz 3: 15 Punkte

Platz 4: 12 Punkte

Platz 5: 10 Punkte

Platz 6: 8 Punkte

Platz 7: 6 Punkte

Platz 8: 4 Punkte

Platz 9: 2 Punkte

Platz 10: 1 Punkt

Sprint:

Platz 1: 8 Punkte

Platz 2: 7 Punkte

Platz 3: 6 Punkte

Platz 4: 5 Punkte

Platz 5: 4 Punkte

Platz 6: 3 Punkte

Platz 7: 2 Punkte

Platz 8: 1 Punkt

Sollte Norris bei einem der beiden Grand Prix keine Punkte machen, ist Verstappen erneut Weltmeister. Doch auch, wenn Norris beide Male punktet, ist der Verstappen-Coup nicht unmöglich. Sollte der Brite beim Sprint Zweiter werden und in den beiden Rennen einmal Dritter und einmal Vierter, wären beide Fahrer schon punktegleich. Sollte Norris auch im Sprint nur auf Rang 3 landen, würde Verstappen tatsächlich zum fünften Mal in Folge den Thron der Formel 1 besteigen und alle Kritiker endgültig verstummen lassen.