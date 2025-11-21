McLaren-Krach vor WM-Showdown: Piastri & Norris gehen sich aus dem Weg

Kurz vor dem Showdown um die Formel-1-Weltmeisterschaft geben Lando Norris und Oscar Piastri zu, dass Sie sich mittlerweile aus dem Weg gehen.

Drei Rennen und ein Sprint stehen im Finale der Formel 1 noch an. Mit dem McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri sowie Titelverteidiger Max Verstappen haben noch drei Fahrer theoretische Chancen auf den Weltmeistertitel der Motorsport-Königsklasse. In der Nacht auf Samstag (ab 5 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) steigt in Las Vegas das Qualifying, in der Nacht auf Sonntag (ab 5 Uhr im oe24-LIVETICKER) folgt der Grand Prix in der Glücksspielmetropole der USA.

Lange Zeit sah alles aus, als würde sich Piastri den Triumph nicht mehr nehmen lassen. Doch seit dem GP von Italien wartet der Australier auf einen Podestplatz und fährt den eigenen Ansprüchen hinterher. Auch das ist ein Grund, warum Max Verstappen überhaupt noch die Chance auf den Titel hat.

McLaren verzichtete das ganze Jahr über auf eine Stallorder, berief sich auf die internen "Papaya Rules", die besagen, dass ihre Piloten auf der Strecke fair miteinander umgehen müssen, aber ihr Schicksal selbst in der Hand haben. Beim GP von Singapur und im Sprint von Austin hatte das schwerwiegende Folgen. Die beiden Fahrer kollidierten und mussten wichtige Punkte abgeben.

Thriller um WM-Titel

Nun führt Norris drei Rennen vor Schluss 24 Punkte vor Piastri in der Fahrerwertung. Verstappen hat mit 49 Punkten nur noch eine Mini-Chance auf die WM, die er allerdings nutzen möchte. Denn während man bei Red Bull wieder Optimismus verspürt, kracht es bei McLaren hinter den Kulissen gewaltig.

Der bislang letzte brisante Akt in der Fehde zwischen den beiden WM-Leadern ist, dass Piastri einen Tweet von Bernie Ecclestone retweeted hat, in dem der ehemalige F1-Zampano behauptet, dass man beim britischen Rennstall einen Norris-Titel forciert, weil der 26-jährige Fan-Liebling besser zu vermarkten wäre. Auch wenn Piastri dazu nichts geschrieben hat, ist es ein klares Zeichen, dass er mit seiner Situation unzufrieden ist.

Eisige Stimmung bei Sunny Boys

Wie eisig die Stimmung bei den Papayas ist, zeigt auch ein Blick auf die Social-Media-Kanäle der beiden. Früher gab es dort stets spaßige gemeinsame Auftritte. Mittlerweile sind diese Momente gar nicht mehr vorhanden. Darauf angesprochen meinten beide, dass man das nicht mehr wolle. Immerhin ist man hier, um Rennen zu fahren und nicht Videos zu drehen. Insider vermuten allerdings, dass diese Einsicht nicht von ungefähr kommt. Vieles deutet mittlerweile darauf hin, dass Piastri früher oder später McLaren verlassen wird. Der Australier wurde mittlerweile mit Ferrari, Aston Martin und Red Bull in Verbindung gebracht.

Bis das nächste Kapitel im McLaren-Krach aufgeschlagen wird, dauert es wohl nicht mehr lange. Doch jetzt konzentrieren sich die Fahrer mal auf den nächsten Teil des Titel-Showdowns in der Formel 1.