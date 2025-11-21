Kanaldeckel-Alarm! Norris führt Trainingswertung an

WM-Leader Lando Norris hat im zweiten Training in Las Vegas die Bestzeit erzielt. Der McLaren-Pilot setzte auf seiner Problemstrecke ein erstes Ausrufezeichen im Titelkampf.

Das Rennen in Las Vegas startet am Sonntag (5.00 Uhr/live ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker) in der Primetime der Wüstenstadt. Lando Norris positionierte sich im Training mit der Bestzeit ideal im Titelkampf.

Kanaldeckel sorgt für Unterbrechung

Die Session wurde nach Entdeckung eines möglicherweise lockeren Kanaldeckels in der Zielkurve unterbrochen. Die zweite Rotphase wegen Streckenarbeiten weckte Erinnerungen an 2023, als eine defekte Abdeckung das Training lahmgelegt hatte.

Norris überwindet Vegas-Probleme

Für den WM-Fühler ist die Bestzeit besonders bedeutsam: Im Vorjahr verpasste er in Vegas sowohl im Qualifying als auch im Rennen die Top fünf und bezeichnete die Strecke als "Herausforderung".

Titelkampf im Finale

Drei Rennen vor Saisonende führt Norris 24 Punkte vor Teamkollege Oscar Piastri. Max Verstappen liegt 49 Zähler zurück und benötigt eine Aufholjagd, um den Titelkampf offen zu halten.