Knalleffekt: Mick Schumacher verkündet Abschied

Der Sohn von Michael Schumacher hat sich entschieden.

Was sich schon länger abgezeichnet hat, ist nun offiziell. Mick Schumacher wird das Alpine-Team, für das er in der Langstrecken-WM an den Start ging, nach zwei Jahren verlassen.

Nächster Karriere-Schritt

"Ich bin sehr dankbar für die vergangenen zwei Jahre mit dem Alpine-Team", schreibt Schumacher auf Instagram. “Ich habe auf und abseits der Strecke unglaublich viel gelernt und bin allen dankbar, die ein Teil davon waren. Ich wünsche dem Team für die Zukunft nur das Beste."

Nachdem sich der Sohn von Michael Schumacher in der Formel 1 nicht durchsetzen konnte, rechnen Experten nun mit einem Wechsel in die IndyCar-Serie. Im Oktober absolvierte der 26-Jährige bereits einen Test für Rahal Letterman Lanigan Racing und hinterließ dabei einen guten Eindruck.