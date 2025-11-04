Familie trauert: Todes-Drama um Schumacher

Im Hause Schumacher herrscht nach einem Todesfall große Trauer.

Es sind schwere Zeiten für Mick Schumacher. Während seine Rennfahrer-Karriere am Scheideweg steht, muss er nun auch noch einen traurigen Verlust verkraften. Mit einem rührenden Posting nimmt der Sohn von Rennfahrer-Legende Michael, der seit seinem schweren Ski-Unfall keinen öffentlichen Auftritt hatte, Abschied.

Seine Hündin Angie ist nach 10 Jahren an seiner Seite gestorben. "Sie war der beste Hund, den man sich wünschen konnte. Sie war mein Schatten und immer an meiner Seite. Ich hatte das Glück, 10 unglaubliche Jahre mit ihr zu verbringen", schreibt der Schumi-Sprössling in seinem Trauer-Posting, wo er auch viele gemeinsame Erinnerungen mit Angie teilt.

"Bedingungslose Liebe"

Dennoch hat der 26-Jährige das Gefühl, dass sie viel zu früh gegangen ist: "Sie ist mit mir überall hingereist und gab mir bedingungslose Liebe. Ich werde sie vermissen."

Mick trat mit seinem Australian-Shepherd auch in die Fußstapfen seines Vaters. Michael hatte über die Jahre mehrere belgische Schäferhunde.

© Getty

Und auch die Trauer nach seinem tierischen Begleiter trägt Schumacher in der Motorsportwelt nicht alleine. Erst vor wenigen Wochen trauerte Lewis Hamilton um seinen geliebten Hund Roscoe.