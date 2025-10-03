Rosella kocht schon vor vielen Jahren für die Rennsport-Legende. Bei einem Treffen verrät sie, welches sein Lieblingsgericht war.

Wenn die Formel 1 in Belgien oder Italien Station macht, werden bei vielen Fans Erinnerungen wach. Denn gerade in Spa-Francorchamps und Monza schrieb Michael Schumacher (56) unvergessliche Kapitel seiner Karriere. Spa war seine Paradestrecke, Monza – dank seiner Ferrari-Erfolge und der Nähe zu den Tifosi – so etwas wie ein zweites Heimrennen

Wiedersehen mit "italienischer Mama"

Kurz vor dem diesjährigen Grand Prix in Monza im September kam es zu einem besonderen Wiedersehen: Ralf Schumacher (50) besuchte das Ristorante Montana in der Nähe der Ferrari-Zentrale in Maranello. Hier kehrte sein Bruder Michael zu aktiven Zeiten oft ein. Eine feste Größe im Lokal ist bis heute Köchin Rosella, die sich liebevoll an den siebenfachen Weltmeister erinnert. „Tagliatelle al Ragù“ war Schumachers Lieblingsgericht – und genau dieses Gericht bereitete Rosella diesmal gemeinsam mit Ralf und Sky-Moderator Peter Hardenacke (50) zu.

Ralf Schumacher besuchte Michael Maranellos Köchin Rosella. © Sky

Für alle Beteiligten war es ein bewegender Moment, wie die TV-Aufnahmen zeigen. Rosella, die sich selbst als „italienische Mama“ von Michael bezeichnet, blickte voller Wärme zurück. Auch Ralf konnte seine Rührung nicht verbergen. Der Beitrag über den Restaurantbesuch war in der Sky-Vorberichterstattung zum Qualifyingzu sehen. Ergänzt wurde er durch einen Rundgang von Ralf Schumacher mit Ferrari-Teamchef Fred Vasseur (57) durch die Fabrik.

Fans standen Schlange - nicht wegen Schumi

Ralf schilderte seine Eindrücke vom Besuch in Maranello so: „Zunächst ist mir hängen geblieben, dass man gar nicht zur Tür reinkommt, ohne dass Fans dort stehen. Immer stehen Fans vor der Tür und wollen ein Autogramm oder Bild mit Fred. Das hatte er uns erzählt und ich hab’s nun am eigenen Leib erlebt.“