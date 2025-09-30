Michael Schumacher: Kult-Souvenir um fast 100.000 Euro versteigert

Versteigerung brachte eine Mega-Summe ein.

Ein ganz besonderer Ferrari-Anzug von Michael Schumacher ist jetzt für 95.650 Euro versteigert worden – und er hat Formel-1-Geschichte geschrieben! Denn genau in diesem Overall fuhr Schumi 2000 in Ungarn. Zwar reichte es damals „nur“ zu Platz 2 hinter Mika Häkkinen – doch wenige Wochen später startete er durch und sicherte sich in Japan seinen ersten WM-Titel mit Ferrari. Der Beginn einer roten Ära mit fünf Titeln in Serie!

© Gepa

Mehr Geld als ein Neuwagen

Der feuerrote Overall mit Marlboro-Logo und Schumi-Signatur brachte nun mehr Geld ein als ein Neuwagen. Kein Wunder: Schumi-Fans reißen sich um alles, was mit seinen größten Erfolgen zu tun hat. Schon ein alter Benetton-Anzug brachte über 61.000 Euro, ein Ferrari-Replik-Helm über 11.000 Euro.

Ein Teil der Erlöse fließt an die Keep Fighting Foundation der Schumacher-Familie. Dort lebt auch Schumis Motto weiter:„Ich habe immer daran geglaubt, niemals aufzugeben und immer weiter zu kämpfen, auch wenn es nur die geringste Chance gibt.“ (Michael Schumacher, 2007)