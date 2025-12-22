Riesen-Eklat: Raucher pustet Rad-Superstar während Rennen um

Bei einem der legendären Cyclocross-Rennen rund um die Weihnachtszeit kam es zu einem großen Eklat.

Wenn die World Tour des Radsports in Winterpause ist, bleiben einige Superstars dennoch im Sattel und verzichten auf den wohlverdienten Urlaub. Die meisten Offroad-Rennen, bei denen vor allem die Klassiker-Spezialisten am Start gehen, finden großteils in Belgien statt.

Besonders erbittert kommt hier die Rivalität der beiden Superstars Wout van Aert (BEL) und Mathieu van der Poel (NED) zur Geltung. Die beiden kämpfen regelmäßig um den Sieg. Neben Weltmeister und Tour-Seriensieger Tadej Pogacar ist das Duell bei den großen Rennen, wie Paris-Roubaix oder der Flandern-Rundfahrt, im Fokus der Öffentlichkeit.

Nun kam es genau wegen dieser Rivalität bei einem Cyclocrossrennen in Hofstade zum großen Eklat. Ein Fan übertrieb es mit der Leidenschaft.

Fan greift ein

Denn als Van der Poel dem Sieg entgegenfuhr, wartete der Übeltäter genau, bis der amtierende Cyclocross-Weltmeister an ihm vorbeifuhr. Er nahm einen tiefen Zug aus seiner E-Zigarette und pustete dem Rad-Star den Rauch mit purer Absicht direkt ins Gesicht.

https://x.com/Eurosport_NL/status/2003116372969029730

Doch MVDP ließ sich nicht davon beirren und fuhr mit 48 Sekunden Vorsprung auf Van Aert als Sieger über die Ziellinie.