Tour-Beben bei historischer Monster-Etappe: Pogacar verliert Gesamtführung

Monster-Etappe statt Ruhetag stand an diesem Montag bei der Tour de France an der Tagesordnung. Dabei sorgte Ben Healy für die Mega-Sensation und nahm Dominator Tadej Pogačar das Gelbe Trikot ab. Felix Gall kam beim Yates-Tagessieg als 17. ins Ziel und verbesserte sich in der Gesamtwertung.