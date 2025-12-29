Große Sorge: Herz-Operation bei italienischem Kult-Coach

Italiens Kult-Coach Maurizio Sarri musste sich wegen Herz-Rhythmus-Störungen einer Operation unterziehen, wie sein Verein mitteilt.

Große Sorge um einen leidenschaftlichen Taktik-Fuchs aus Italiens Fußball. Maurizio Sarri, der als Trainer unter anderem italienischer Meister mit Juventus Turin und Europa-League-Sieger mit dem FC Chelsea wurde, musste sich laut Angaben seines aktuellen Arbeitgebers Lazio Rom am Montag einer Herz-Operation unterziehen.

In einer Vereinsmitteilung heißt es: „SS Lazio gibt bekannt, dass Trainer Maurizio Sarri nach der Diagnose Vorhofflimmern einer transkathetergestützten Ablationsoperation mit PFA-Technologie in der Poliklinik Tor Vergata unterzogen wurde.“

Der 66-jährige Kult-Coach litt an Herzrhythmusstörungen, die Operation verlief laut dem behandelnden Arzt, Professor Andrea Natale, erfolgreich. Wie der Verein mitteilt, wird Sarri „in den nächsten Tagen“ wieder zurück auf den Platz kommen können.