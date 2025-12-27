Heißes Liebes-Gerücht: Ist ER der Neue von Sydney Sweeney?

Seit kurzem kursieren Gerüchte, dass Hollywood-Schönheit Sydney Sweeney einen neuen Mann an ihrer Seite hat, der auch kein Unbekannter ist.

Sydney Sweeney zählt mit ihren freizügigen Auftritten und ihrer teils kontroversen Einstellung zu den umstrittensten Persönlichkeiten in Hollywood. Doch die Männerwelt liegt der 28-jährigen Schauspielerin zu Füßen.

Vor allem seit sie die Verlobung ihres langjährigen Partners Jonathan Davino im Vorjahr auflöste, gab es immer wieder Gerüchte um neue Männer an ihrer Seite. Zuletzt soll Unternehmer Scooter Braun das Herz der Hollywood-Beauty erobert haben. Doch neuesten Gerüchten zufolge soll das Liebesglück nicht lange gehalten haben, dafür soll es schon einen neuen Mann an ihrer Seite geben.

Ist ihr Neuer vergeben?

Brisant ist, dass der vermeintlich Neue ebenfalls vergeben und bei weitem kein Unbekannter ist. Die Rede ist von Fußball-Star Christian Pulisic. Der US-Amerikaner verdient sein Geld derzeit in Italien beim AC Milan. Allerdings war er seit einem Jahr mit Golferin Alexa Melton liiert, der letzte gemeinsame Auftritt der beiden war allerdings schon im Juni.

Für die Fans ist das Liebesgerücht eines der heißesten Tuschel-Themen der Feiertage, während manche darin nur einen PR-Fake vermuten. Doch wie ernst es sein könnte, zeigt, dass sogar die renommierte "Gazzetta dello Sport" über das neue Traumpaar berichtet.