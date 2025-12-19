Alles zu oe24VIP
Teuflisch heiß! Paris Hilton zieht bei den TikTok Awards alle Blicke auf sich
© Getty Images

Red Carpet Auftritt

Teuflisch heiß! Paris Hilton zieht bei den TikTok Awards alle Blicke auf sich

19.12.25, 10:30
Teuflisch heiß und ikonisch wie eh und je! Bei den US TikTok Awards begeisterte Paris Hilton gleich zweimal.

Am Donnerstagabend stand Los Angeles ganz im Zeichen von Glamour, Kreativität und Social-Media-Starpower: Bei den diesjährigen US TikTok Awards trafen sich die angesagtesten Creator, Ikonen und Trendsetter der Plattform, um die erfolgreichsten Persönlichkeiten des Jahres zu feiern. Zwischen viralen Hits, großen Emotionen und jeder Menge Blitzlichtgewitter war es vor allem ein Auftritt, der für Aufsehen sorgte: der von Paris Hilton.

Paris Hilton begeistert im Glitzer-Look

Teuflisch heiß! Paris Hilton zieht bei den TikTok Awards alle Blicke auf sich
© Getty Images

Die It-Girl-Legende bewies einmal mehr, warum sie seit Jahrzehnten als Muse der Popkultur gilt. Nicht nur begeisterte sie mit ihrem Look auf dem roten Teppich, sie durfte am Ende des Abends auch einen Award mit nach Hause nehmen: „Muse des Jahres“ – eine Auszeichnung, die kaum besser hätte vergeben werden können.

Doch bevor Paris Hilton die Bühne betrat, hatte sie längst alle Blicke auf sich gezogen. Ihr Look war schlichtweg teuflisch heiß. In einem roten, ultrakurzen Kleid setzte sie ihre Figur spektakulär in Szene. Der raffinierte Beinschlitz sorgte für zusätzliche Dramatik, während unzählige Pailletten das Outfit bei jeder Bewegung schimmern ließen. Besonders auffällig: Flammen-Applikationen, die sich vom Dekolleté aus über das Kleid zogen und dem Look eine höllisch verführerische Note verliehen.

Teuflisch heiß! Paris Hilton zieht bei den TikTok Awards alle Blicke auf sich
© Getty Images

Passend dazu kombinierte Hilton einen glitzernden roten Choker, elegante Samthandschuhe und verführerische Netzstrumpfhosen. Schwarze High Heels rundeten das Outfit ab und verliehen dem Auftritt die nötige Portion Glamour. Mit diesem Ensemble erinnerte Paris Hilton fast an eine moderne Teufelin – sinnlich, selbstbewusst und absolut unübersehbar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

