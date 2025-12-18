Lentos Restaurant wird neuer Frühstücks-Hotspot

Die Chancen stehen gut, dass im Museumsrestaurant u.a. Mühlviertler Kebap mit saftigem Kistnbratl auf der Karte stehen.

Linz. Das Lentos Restaurant wird ab Februar von Felix Wiesinger, der mit seinem Konzept manuell – bäckerei | konditorei | café in Oberneukirchen weit über die Region hinaus Bekanntheit erlangt hat, betrieben. Seine Handschrift: ehrliche Handarbeit, hohe Produktqualität und eine Atmosphäre, die sofort einlädt. Auch sein Pop-up-Format „Mühlviertler Kebap“ auf der Linzer Spittelwiese hat gezeigt, wie man Tradition kreativ neu interpretiert.

„Mit Felix Wiesinger bekommt das Lentos einen Pächter, der Qualität liebt, Regionalität lebt – und weiß, wie man Menschen für gutes Essen begeistert“, freut sich Vizebürgermeisterin Merima Zukan (SPÖ).

Es werden Schwerpunkte auf Frühstück und Mittagesangebot gesetzt und man darf auf viele innovative Weiterentwicklungen im Angebot gespannt sein. Auch an einem Rebranding mit Namensänderung wird gerade getüftelt.

Mit Jahresende übergibt Gregor Gschwendtner das Lentos-Restaurant an den neuen Pächter. Seit der Übernahme im Jahr 2011 hat er die Gastronomie im Lentos über viele Jahre hinweg geprägt.