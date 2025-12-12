Papst Leo XIV, Rihanna, Jennifer Lawrence & Co.: Die Best-Dressed-Stars 2025

Am Donnerstag veröffentlichte "Vogue" die Liste der 50 Best-Dressed-Stars des Jahres. Mit dabei: einige bekannte Namen und auch die ein oder andere Überraschung.

Wer hat 2025 modisch wirklich den Ton angegeben? Diese Frage stellte sich nach jeder Premiere, jedem Gala-Auftritt und jedem Insta-Post. Denn Mode war in diesem Jahr vor allem eins: ein sichtbarer Ausdruck von Haltung, Mut und Experimentierfreude. 2025 brachte große Rebrands, Retro-Impulse, starke Comebacks und eine neue Generation von Stilikonen hervor, die keine Angst hatte, etwas zu riskieren.

Entsprechend hoch war die Spannung rund um die jährliche "Vogue" Best-Dressed-Liste. Die Redaktion sichtete Red Carpets, Streetstyle-Momente und Editorials – und formte daraus eine Auswahl von rund 50 Persönlichkeiten, die das Modejahr 2025 prägten. Die Liste ist vielfältig wie selten zuvor: von Models über Musikerinnen bis hin zu Schauspielerinnen, Politikerinnen und sogar einer kirchlichen Überraschung, mit der wohl niemand gerechnet hat.

Wir stellen die Top 10 vor – plus einige weitere Namen, die dieses Jahr modisch überzeugten.

1. Alex Consani – das neue It-Model

© Getty Images

Alex Consani beweist, wie gut sich quiet-luxury-Basics mit verspielten Vintage-Pieces vertragen. Ihr Top-Moment 2025: Ein schimmerndes, hautfarbenes Gucci-Halterkleid beim LACMA Art + Film Gala

2. Bad Bunny – der König der Statement-Suits

© Getty Images

Ob auf der Bühne oder am Red Carpet: Bad Bunny spielt mit Farben, Mustern und Retro-Referenzen wie kaum ein anderer. Sein Fashion-Highlight: Ein schokoladenbrauner, 70s-inspirierter Prada-Anzug bei der Met Gala, komplettiert mit einem pava-inspirierten Hut von Neysha De León.

3. Jenna Ortega – das Modern-Goth-Girl

© Getty Images

Monochrom, mystisch, dramatisch: Jenna Ortega hat den Goth-Glam-Trend 2025 endgültig zementiert. Ihr größter Look: Ein Ashi Studio Couture Kleid in transparentem Schlangenhaut-Effekt bei der London-Premiere von Wednesday.

4. Ayo Edebiri – die neue Chanel-Muse auf Erfolgskurs

© Getty Images

Mit Stylistin Danielle Goldberg hat Ayo Edebiri dieses Jahr einen gewaltigen Fashion-Sprung gemacht. Unvergessen: Das kirschrote Chanel-Kleid mit Rubin-Knöpfen und asymmetrischer Taille bei den Filmfestspielen in Venedig.

5. Doechii – Dandy-Style deluxe

© Getty Images

Vier (!) Thom Browne-Looks bei den Grammys waren nur der Anfang. Ihr absoluter Peak: Das Louis Vuitton Met-Gala-Ensemble.

6. Jennifer Lawrence – Minimalismus, aber maximalistisch

© Getty Images

Stilistisch reduziert, aber extrem pointiert: Jennifer Lawrence lebt 2025 das perfekte Transitional-Dressing. Ihr bestes Outfit: Ein simples weißes T-Shirt kombiniert mit perfektionistischen Details wie Fußkettchen und Toe Rings – gesehen während der Promo von Die My Love.

7. Colman Domingo – der Mann, der Tailoring neu definiert

© Getty Images

Breite Schulter, hoher Bund, viel Drama – Colman Domingo ist 2025 eine modische Naturgewalt. Unangefochten: Sein royalblauer Valentino-Cape-Moment bei der Met Gala, ein majestätischer Look mit Art-déco-Anklängen und Hommage an André Leon Talley.

8. Myha’la – das Fashion-Wunderkind

© Getty Images

Mit Miu Miu, Thom Browne und Vintage-Pieces mischt Myha’la die Szene auf. Ihr Top-Look: Ein skulpturales graues Luar-Minidress und beige Overknee-Timberlands bei der Met Gala.

9. Rihanna – keine kann’s wie sie

© Getty Images

Vintage plus Runway plus Sportswear plus Couture – Rihanna bleibt schlicht das Nonplusultra. Und natürlich: Die Met-Gala-Enthüllung ihrer dritten Schwangerschaft im schwarzen Korsett-Skirt-Suit von Marc Jacobs war 2025 ihr bestes Outfit.

10. A$AP Rocky – Klassischer Dandy mit Harlem-Attitüde

© Getty Images

Auch ihr Partner A$AP Rocky zeigt weiterhin, wie vielseitig moderne Menswear sein kann. Sein bester Look des Jahres: Der maßgeschneiderte Anzug-plus-Parka von AWGE bei der Met Gala – eine Hommage an die ikonischen Marmot-Jacken seiner Jugend.

Weitere Namen auf der "Vogue"-Liste

Neben den Top 10 finden sich auch diese Mode-Ikonen unter den Best Dressed 2025:

Pamela Anderson

Timothée Chalamet

Cate Blanchett

Kendall Jenner

Jacob Elordi – und viele mehr.

Und dann wäre da noch: Papst Leo XIV – der Überraschungsstar der Fashion-Liste

© Getty Images

Ja, richtig gelesen: Der neue Papst hat es tatsächlich auf die "Vogue"-Liste geschafft. Leo XIV bricht mit der demonstrativen Bescheidenheit seines Vorgängers Franziskus – bleibt aber seiner Rolle treu und hebt die Tradition exquisiter liturgischer Gewänder hervor.

Er öffnete den Vatikan für Filmlegenden wie Monica Bellucci oder Cate Blanchett, um das Image der Kirche moderner wirken zu lassen. Sein bestes Outfit 2025: Sein erster Auftritt als Papst auf der Loggia des Petersdoms.