Madonna
Glamour pur! Die unvergesslichsten Looks der LACMA Gala 2025
Star-Style-Alarm

Glamour pur! Die unvergesslichsten Looks der LACMA Gala 2025

03.11.25, 10:32
Hollywood, Glitzer, Glamour: die LACMA Art + Film Gala 2025 lieferte ein Modefeuerwerk, bei dem sich die Crème de la Crème der Stars in Los Angeles die Klinke in die Hand gab! Am Samstagabend versammelten sich Promis wie Cindy Crawford, Demi Moore und Co., um in ihren Wow-Looks zu glänzen.

Die LACMA Art + Film Gala, eine der exklusivsten Veranstaltungen in LA, ist nicht nur ein Fundraiser für das berühmte Los Angeles County Museum of Art, sondern auch DIE Bühne für die neuesten Fashion-Trends und Showstopper-Looks. Und die Promis? Die haben sich dieses Jahr wieder selbst übertroffen!

Mutter-Tochter-Dreamteam: Cindy & Kaia im Glitzer-Glamour

Glamour pur! Die unvergesslichsten Looks der LACMA Gala 2025
Wenn Supermodel Cindy Crawford und ihre Tochter Kaia Gerber den Teppich betreten, wird es spektakulär, denn das Mutter-Tochter-Duo hat einfach das perfekte Gespür für glamouröse Looks. Die beiden trugen glitzernde Roben, die in der Abendbeleuchtung funkelten. Das Duo posierte Seite an Seite in perfekt abgestimmten Looks und setzte damit einen absolut stilvollen Mutter-Tochter-Moment. Kaia, die in einer roten, figurbetonten Robe glänzte, und Cindy, die in einem funkelnden Abendkleid um die Wette strahlte, zogen an diesem Abend alle Blicke auf sich.

Demi Moore mit Wow-Effekt

Glamour pur! Die unvergesslichsten Looks der LACMA Gala 2025
Demi Moore ließ alle in einem atemberaubend schönen Gucci-Dress mit offenem Mund zurück. Ihr florales, transparentes Blumenkleid schmeichelte ihrer durchtrainierten Figur und sorgte für den ultimativen Red-Carpet-Moment. In diesem sexy Neckholder-Dress setzte sie ihre Schultern gekonnt in Szene und zeigte mal wieder, dass sie in der Modewelt immer noch ganz vorne mitspielt.

Elle Fanning: Cinderella lässt grüßen

Glamour pur! Die unvergesslichsten Looks der LACMA Gala 2025
Wenn es um Märchen-Looks geht, dann kommt niemand an Elle Fanning vorbei! In einem himmelblauen Spitzenkleid, das aus dem Märchenbuch entsprungen sein könnte, verwandelte sie sich bei der Gala in die moderne Cinderella. Der filigrane Stoff, die transparenten Ärmel und der bodenlange, fließende Saum machten ihren Look zu einem wahren Hingucker.

Die Wow-Looks der Stars

Auch Demi Lovato, Paris Hilton und Co. zogen mit ihren Looks alle Register und wussten zu überzeugen. Die Stars kamen in Scharen und begeisterten mit mega-eleganten, aber auch ziemlich gewagten Looks, die ganz schön viel Haut zeigten!

LACMA Gala 2025: Die Wow-Looks der Stars

  • Elsa Hosk 1/9
    Paris Hilton
  • Elsa Hosk 2/9
    Demi Lovato
  • Elsa Hosk 3/9
    Emma Roberts
  • Elsa Hosk 4/9
    Vittoria Ceretti
  • Elsa Hosk 5/9
    Paloma Elsesser
  • Elsa Hosk 6/9
    Cynthia Erivo
  • Elsa Hosk 7/9
    Elsa Hosk
  • Elsa Hosk 8/9
    Doja Cat
  • Elsa Hosk 9/9
    Elsa Hosk

Die Stars kamen nicht nur, um Kunst zu feiern, sondern auch, um einen bleibenden Eindruck mit ihren Looks zu hinterlassen.

