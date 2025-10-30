Heißer geht’s nicht! Sydney Sweeney raubt im Naked-Dress allen den Atem

Wow-Auftritt in Los Angeles! „Euphoria“-Star Sydney Sweeney sorgte beim diesjährigen Variety Power of Women-Event für Blitzlichtgewitter.

Was. Für. Ein. Auftritt! Hollywoods heißester Shootingstar Sydney Sweeney (28) ließ am Abend in Los Angeles die Temperaturen steigen – und das mitten auf dem roten Teppich. Beim prestigeträchtigen Variety Power of Women-Event erschien die Schauspielerin in einem ultra-knappen, funkelnden Kleid in Chainmail-Optik, das mehr zeigte, als es verhüllte.

Sydney Sweeney hinterlässt im Naked-Dress alle sprachlos

Schon beim ersten Schritt auf den roten Teppich hielten die Fotografen kollektiv den Atem an: Das silberne Kleid war so durchsichtig, dass man jedes Detail erkennen konnte. Ohne BH, ohne Sicherheitsnetz – Sydney wagte das absolute Fashion-Risiko und zog alle Blicke auf sich.

© Getty Images

Das Kleid funkelte im Blitzlicht, während die transparente Struktur ihre berühmten Kurven betonte und ihre Wespentaillie perfekt in Szene setzte. Selbstbewusst posierte sie für die Kameras, ließ sich aus allen Winkeln ablichten und zeigte: Diese Frau weiß, was sie hat – und sie hat es gern im Rampenlicht!

© Getty Images

Der Look wurde durch ihren neuen bleach-blonden Bob perfekt abgerundet. Beim Make-up setzte die heiße Blondine auf einen natürlichen Look mit rosigen Wangen, nude Lippen und dramatisch getuschten Wimpern.

© Getty Images

Auf dem Red Carpet traf Sydney auf Hollywood-Größen wie Jamie Lee Curtis und Sharon Stone, mit denen sie gut gelaunt posierte. Die drei Powerfrauen strahlten um die Wette – doch ganz ehrlich: An diesem Abend gehörte der rote Teppich einzig Sydney Sweeney.

© Getty Images

Später wurde die Schauspielerin als eine der diesjährigen „Power of Women“ geehrt. Der Abend war also nicht nur ein Stil-Highlight, sondern vor allem ein Karriere-Meilenstein.