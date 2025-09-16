Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Mugler-Kampagne sorgt für Aufsehen: Sharon Stone posiert zwischen halbnacktem Mann
© Instagram / @muglerofficial

Heiße Posen

Mugler-Kampagne sorgt für Aufsehen: Sharon Stone posiert zwischen halbnacktem Mann

16.09.25, 10:20
Teilen

Mit 67 ist Sharon Stone heißer als je zuvor! Für die neueste Kampagne des Modehauses Mugler posiert die Hollywood-Ikone zwischen den gespreizten Beinen eines halbnackten Männermodels.

Hollywoods ewige Femme fatale sorgt wieder für Aufsehen. Für die neue Kampagne des Kult-Labels Mugler räkelt sich Sharon Stone zwischen den gespreizten Beinen eines halbnackten Männermodels – eine unverhohlene Anspielung auf ihre unvergessene Rolle in "Basic Instinct". 

Sharon Stone zeigt sich wieder verführerisch

In einem sündig-tief ausgeschnittenen schwarzen Blazer, Strümpfen, langen Handschuhen und High Heels thront Stone über dem Model. Ihre Hände ruhen auf seinen Oberschenkeln, ihr Blick ist kühl, unnahbar und gefährlich verführerisch. Ganz bewusst spielt sie mit dem wohl berühmtesten Moment ihrer Karriere. 

Lesen Sie auch


 

Lange Zusammenarbeit zwischen der Schauspielerin und der Kult-Marke

Als Gesicht der Mugler re/edit Archiv-Kapselkollektion wird Stone selbst zur Verkörperung der 90er – inspiriert von Thrillern, Modegeschichte und purer Erotik. Dass sie mit Mugler verbunden ist, hat Tradition: Schon 1992 lief die Schauspielerin persönlich für Thierry Mugler über den Laufsteg. 

Hommage an Thierry Mugler

Das Modehaus ist von der Zusammenarbeit begeistert: "Sharon Stone verkörpert wie keine andere die vielschichtigen Identitäten der Mugler-Frau – stark, sinnlich und furchtlos." Die Kollektion umfasst 24 ikonische Looks – von „Les Cow-Boys“ über „Les Amazones“ bis „Les Méduses“. Sie ist die erste große Hommage an den 2022 verstorbenen Designer Manfred Thierry Mugler.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden