Mugler-Kampagne sorgt für Aufsehen: Sharon Stone posiert zwischen halbnacktem Mann

Mit 67 ist Sharon Stone heißer als je zuvor! Für die neueste Kampagne des Modehauses Mugler posiert die Hollywood-Ikone zwischen den gespreizten Beinen eines halbnackten Männermodels.

Hollywoods ewige Femme fatale sorgt wieder für Aufsehen. Für die neue Kampagne des Kult-Labels Mugler räkelt sich Sharon Stone zwischen den gespreizten Beinen eines halbnackten Männermodels – eine unverhohlene Anspielung auf ihre unvergessene Rolle in "Basic Instinct".

Sharon Stone zeigt sich wieder verführerisch

In einem sündig-tief ausgeschnittenen schwarzen Blazer, Strümpfen, langen Handschuhen und High Heels thront Stone über dem Model. Ihre Hände ruhen auf seinen Oberschenkeln, ihr Blick ist kühl, unnahbar und gefährlich verführerisch. Ganz bewusst spielt sie mit dem wohl berühmtesten Moment ihrer Karriere.

Lange Zusammenarbeit zwischen der Schauspielerin und der Kult-Marke

Als Gesicht der Mugler re/edit Archiv-Kapselkollektion wird Stone selbst zur Verkörperung der 90er – inspiriert von Thrillern, Modegeschichte und purer Erotik. Dass sie mit Mugler verbunden ist, hat Tradition: Schon 1992 lief die Schauspielerin persönlich für Thierry Mugler über den Laufsteg.

Hommage an Thierry Mugler

Das Modehaus ist von der Zusammenarbeit begeistert: "Sharon Stone verkörpert wie keine andere die vielschichtigen Identitäten der Mugler-Frau – stark, sinnlich und furchtlos." Die Kollektion umfasst 24 ikonische Looks – von „Les Cow-Boys“ über „Les Amazones“ bis „Les Méduses“. Sie ist die erste große Hommage an den 2022 verstorbenen Designer Manfred Thierry Mugler.