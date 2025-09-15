New York Fashion Week 2025 - Die besten Looks, Stars & Überraschungen der letzten Tage

Die New York Fashion Week ist in vollem Gange – und wir zeigen, was Sie bisher verpasst haben! Von Mark Thomas’ farbenfrohem Debüt über Calvin Kleins Underwear-Kleid bis zu Off-White’s Street-Culture-Feuerwerk. Hier gibt’s die Highlights, die alle übersehen haben.

Die New York Fashion Week ist in vollem Gange und dauert noch bis Dienstag, den 16. September. Während wir alle zwischen Meetings und Kaffee pausieren, haben Designer:innen die Stadt wieder einmal in ein Schaufenster für Stil, Kreativität und die ein oder andere Überraschung verwandelt. Wer bisher keine Tickets hatte – keine Sorge, wir fassen für Sie zusammen, was bisher auffiel.

1. Area – Mark Thomas’ Debüt

Mark Thomas hat sein Debüt bei Area hingelegt und die Botschaft war klar: Mode soll Spaß machen! Dekonstruierte Pieces, freche Farben, keine steifen Silhouetten – genau das, was man sich von einer jungen, aufregenden Kollektion wünscht. Klar, nicht jedes Teil war ein Volltreffer, aber die Gesamtwirkung war herausragend. Wer sagt, dass Mode ernst sein muss? Thomas beweist das Gegenteil.

2. Calvin Klein – Stars & Klassik

Hier war der Starauflauf fast so spannend wie die Kollektion selbst: Rosalía, Jung Kook, Lily Collins, Christopher Briney und Solange gaben sich die Ehre.

Die Kollektion selbst war klassisch Calvin: klare Schnitte, Business-inspirierte Silhouetten, alles solide – nichts Überraschendes, aber genau das, was man erwartet. Das absolute Highlight: ein Kleid aus Calvin-Klein-Unterwäsche. Clever, sexy und typisch Calvin.

Calvin Klein Show 1/4

2/4

3/4

4/4 © Calvin Klein © Calvin Klein © Calvin Klein © Calvin Klein

3. Off-White – Coolness & Kultur

„Back in New York“, könnte man sagen. Off-White hat die Stadt als Bühne genutzt, um den Einfluss schwarzer Kultur auf Popkultur und Streetwear zu feiern. Creative Director Ib Kamara lud Gäste auf ein Dach in der Lower East Side, ließ Graffiti-Künstler die Wände gestalten und betonte: „Es ist sexy, romantisch, amerikanisch, Street.“ Off-White zeigt wieder einmal, dass Mode mehr als Kleidung ist – ein Statement, ein Lebensgefühl, ein Stück Stadtgeschichte.

Off White 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

4. Khaite – Selbstbewusstsein trifft Unsicherheit

Bei Khaite fühlte man sich in unsicheren Momenten wirklich wohl – wenn man denn auf „zerbrochenen Gletschern“ über den Laufsteg läuft. Designerin Catherine Holstein zeigt mit jeder Kollektion, dass Selbstvertrauen auch aus Unsicherheit kommen kann. Minimalistisch, aber roh, offen und entschlossen. Die Khaite-Frau geht nicht perfekt aus dem Haus – sie geht stark raus.

5. COS – Skandi-Charme deluxe

COS bleibt seinem Stil treu: klare Linien, sanfte Übergänge und raffinierte Akzente. Auf dem Runway gab es Karomuster, Shearling, Burgunder – eine perfekte Mischung aus subtiler Eleganz und luxuriöser Herbstmode. Starauflauf inklusive: Christopher Briney und Rosie Huntington-Whiteley. Einfach skandinavische Coolness, die funktioniert.

cos 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © COS © COS © COS © COS © COS © COS © COS

Wer die bisherigen Shows verpasst hat, muss nicht traurig sein: Wir haben die Highlights eingefangen, von Area bis COS, von spektakulären Starauftritten bis zu Statements, die noch lange nachhallen werden.