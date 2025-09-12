Po-Blitzer und Glamour-Alarm: Die Kering Gala 2025 in New York!

Zum vierten Mal lud die Kering Foundation zum „Caring for Women Dinner“ in New York City ein. Doch bei dem Charity Event wurden nicht nur wichtige Spenden gesammelt, sondern auch viel Haut gezeigt.

Die Kering Foundation versammelte während der New York Fashion Week eine ganze Reihe von A-List-Stars. Das Ziel der Gala: Frauen und Kinder weltweit vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen. Unter den Glamour-Gästen waren Namen wie Dakota Johnson, Demi Moore, Lauren Sánchez und Jessica Chastain, alle gekommen, um mit ihren großzügigen Spenden zu unterstützen. Aber es waren vor allem ihre gewagten Outfits, die für ein wahres Blitzlichtgewitter sorgten.

Dakota Johnson lässt die Hüllen fallen

© Getty Images

Mit einem sexy transparenten Gucci-Kleid, das mehr zeigte, als es versteckte, zog die Schauspielerin alle Blicke auf sich und trug den mit Abstand heißesten Look des Abends. Das schwarze, durchsichtige Kleid war mit aufwendiger, floraler Stickerei verziert, während ihr BH und ihr Slip verführerisch durch den Stoff hervorblitzten.

© Getty Images

Trotz des gewagten Looks blieb das Outfit überraschend elegant: Der Rollkragen und die langen Ärmel brachten einen Hauch von Zurückhaltung in die Provokation. Ihr dunkelbraunes Haar trug sie hochgesteckt, passend zum hohen Ausschnitt des Kleides. Für den letzten Feinschliff sorgten smaragdgrüne Ohrringe und eine Halskette in derselben Farbe. Ihre schwarzen Pumps mit offener Spitze rundeten das Outfit perfekt ab.

Glamour-Alarm am roten Teppich

Aber auch die anderen A-Promis wie Salma Hayek, Demi Moore und Co. ließen es sich nicht nehmen, am roten Teppich zu glänzen. Demi Moore erschien in einem schwarzen Gucci-Kleid mit mega Beinschlitz, der ihre Traumbeine perfekt in Szene setzte. Auch Salma Hayek zog mit ihrem Look alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin begeisterte in einem trägerlosen, tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid, das ihre kurvige Figur umschmeichelte.

Jessica Chastain wurde in einem lavendelfarbenen Spitzenkleid, ebenfalls von Gucci, zum Hingucker und auch Anna Wintour und Nachfolgerin Chloe Malle waren gekommen, um den guten Zweck zu unterstützen und Spenden zu sammeln. Hier kommen die schönsten Looks des Glamour-Abends:

Während sich die Stars in ihren glitzernden Outfits in Szene setzten, blieb das Kernanliegen der Gala keineswegs auf der Strecke. Doch die Mode stand an diesem Abend ganz klar im Mittelpunkt!