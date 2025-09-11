Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Ganz Hollywood in der Front Row: Ralph Lauren eröffnet die Fashion Week
© Getty Images

Star-Auflauf

Ganz Hollywood in der Front Row: Ralph Lauren eröffnet die Fashion Week

11.09.25, 09:40
Teilen

Alle Stars lieben Ralph! Wenn der amerikanische Modekönig ruft, kommen sie alle – und zwar die ganz Großen. 

Zur Eröffnung der New York Fashion Week verwandelte Ralph Lauren sein Headquarter an der Madison Avenue in den wohl exklusivsten Runway der Saison. Statt prunkvollem Anwesen oder Hamptons-Idylle wählte Lauren dieses Mal ein intimeres Setting, doch an Starpower mangelte es keineswegs.

Ganz Hollywood in der Front Row: Ralph Lauren eröffnet die Fashion Week
© Getty Images

Mega-Stars bei Ralph Lauren

Im Gegenteil: Die Gästeliste las sich wie das Who’s who Hollywoods. Jessica Chastain, Naomi Watts, Laura Dern, Mindy Kaling, Oprah Winfrey, Usher, Nick Jonas, Priyanka Chopra – die Liste der Stars in der Front Row ist schier endlos. Es war ein Star-Auflauf, wie man ihn sonst nur bei den Oscars erlebt.

Lesen Sie auch

Stars bei Ralph Lauren

  • Mindy Kaling 1/9
    Oprah Winfrey, Usher, Gayle King
  • Mindy Kaling 2/9
    Naomi Watts
  • Mindy Kaling 3/9
    Jessica Chastain
  • Mindy Kaling 4/9
    Elsa Hosk
  • Mindy Kaling 5/9
    Laura Dern
  • Mindy Kaling 6/9
    Anna Wintour
  • Mindy Kaling 7/9
    Priyanka Chopra & Nick Jonas
  • Mindy Kaling 8/9
    Ariana DeBose
  • Mindy Kaling 9/9
    Mindy Kaling

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Und dann war da natürlich die Mode. Die amerikanische Kultbrand präsentierte eine strenge, aber kraftvolle Farbpalette: Schwarz, Weiß und Knallrot. Die Silhouetten waren klassisch, modern, makellos Lauren und wirkten wie ein stilistisches Statement in Zeiten modischer Reizüberflutung: Weniger ist mehr, solange es elegant inszeniert wird.

Ralph Lauren Runway Looks

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Die New York Fashion Week hat gerade erst begonnen und schon jetzt liegt die Messlatte dank Ralph Lauren fast unerreichbar hoch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden