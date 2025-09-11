Ganz Hollywood in der Front Row: Ralph Lauren eröffnet die Fashion Week

Alle Stars lieben Ralph! Wenn der amerikanische Modekönig ruft, kommen sie alle – und zwar die ganz Großen.

Zur Eröffnung der New York Fashion Week verwandelte Ralph Lauren sein Headquarter an der Madison Avenue in den wohl exklusivsten Runway der Saison. Statt prunkvollem Anwesen oder Hamptons-Idylle wählte Lauren dieses Mal ein intimeres Setting, doch an Starpower mangelte es keineswegs.

Mega-Stars bei Ralph Lauren

Im Gegenteil: Die Gästeliste las sich wie das Who’s who Hollywoods. Jessica Chastain, Naomi Watts, Laura Dern, Mindy Kaling, Oprah Winfrey, Usher, Nick Jonas, Priyanka Chopra – die Liste der Stars in der Front Row ist schier endlos. Es war ein Star-Auflauf, wie man ihn sonst nur bei den Oscars erlebt.

Und dann war da natürlich die Mode. Die amerikanische Kultbrand präsentierte eine strenge, aber kraftvolle Farbpalette: Schwarz, Weiß und Knallrot. Die Silhouetten waren klassisch, modern, makellos Lauren und wirkten wie ein stilistisches Statement in Zeiten modischer Reizüberflutung: Weniger ist mehr, solange es elegant inszeniert wird.

Die New York Fashion Week hat gerade erst begonnen und schon jetzt liegt die Messlatte dank Ralph Lauren fast unerreichbar hoch.