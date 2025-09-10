Paar-Debüt? Jennifer Aniston strahlt verliebt am roten Teppich

Wow, was für ein Auftritt! Jennifer Aniston strahlte bei der Premiere der vierten Staffel von „The Morning Show“ bis über beide Ohren, während ihr neuer Freund Jim Curtis an ihrer Seite stand.

Am Dienstagabend zog Jennifer Aniston alle Blicke auf sich, denn die Schauspielerin strahlte super verliebt am roten Teppich. Ihr neuer Freunde Jim Curtis stand ihr tatkräftig zur Seite und unterstützte die Schauspielerin bei diesem glamourösen Event. Die beiden, die ihre Liebesbeziehung erst im Juli 2025 nach einem romantischen Mallorca-Trip öffentlich machten, haben bereits die Herzen der Fans im Sturm erobert. Die Anhänger der Hollywood-Diva wünschen sich nichts mehr, als dass sie endlich ihr persönliches Glück gefunden hat.

Jennifer Aniston strahlt am roten Teppich

© Getty Images

Die 56-Jährige, die in der gefeierten AppleTV+-Serie die Rolle der Alex Levy spielt, glänzte in einem eleganten, ärmellosen schwarzen Kleid, das ihre Figur perfekt zur Geltung brachte. Das Kleid war in der Mitte gerafft und wurde durch einen minimalistischen goldenen Armreif abgerundet. Ihr honigblondes Haar fiel in sanften Stufen über ihre Schultern, was ihren Look perfektionierte.

Doch was wirklich alle Blicke auf sich zog, war das Lächeln, das sie nicht von ihrem Gesicht bekam und das lag sicherlich auch an der bezaubernden Begleitung an ihrer Seite.

Der neue Mann an ihrer Seite

Anistons neuer Freund, Jim Curtis, begleitete sie stolz zur Premiere. Curtis, der sich selbst als Coach, Pädagoge, Autor und Redner bezeichnet, strahlte in einem lässigen schwarzen Hemd und Hose. Sein graues Haar hatte er zurückgekämmt, was ihm einen unaufgeregten, aber dennoch charmanten Look verlieh. Der Mann hat Stil und vor allem eines: Den Weg direkt in Jennifers Herz gefunden!

Aniston macht Beziehung Instagram-Official

Jennifer hatte kurz zuvor ein Foto auf Instagram gepostet, das sie und Jim in entspannter Urlaubsatmosphäre zeigte, allerdings nur von hinten. „Danke, Sommer“, schrieb sie unter das Bild, das eine Reihe von Fotos aus den letzten Monaten zeigte. Die Fans kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Der Soft Launch“, kommentierte ein User, während ein anderer hinzufügte: „Du verdienst es, glücklich zu sein, Jen.“ Die Fans wünschen sich nichts sehnlicher, als dass Jennifer endlich den Richtigen gefunden hat.

Hat Jen endlich die große Liebe gefunden?

Vor Jim hatte Jennifer leider immer wieder Pech in der Liebe. Von 2000 bis 2005 war sie mit Brad Pitt verheiratet und von 2015 bis 2018 mit Justin Theroux. Doch es scheint, als habe die Schauspielerin nun endlich den richtigen Mann gefunden, der sie wieder zum Strahlen bringt.