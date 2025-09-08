Liebesshooting: Rosie Huntington-Whiteley & Jason Statham kuscheln für Falconeri

Für die neue Kaschmir-Kampagne zeigt das Power-Paar intime Momente vor der Kamera.

Nach ihrem ersten gemeinsamen Shooting kehren Topmodel Rosie Huntington-Whiteley und Action-Star Jason Statham für die neue Falconeri-Kampagne vor die Kamera zurück – und diesmal wird’s richtig intim.

Das Power-Paar, das seit 2010 liiert ist, zeigt jetzt eine überraschend private Seite ihrer Liebe. Nach dem Auftakt in der unberührten Landschaft von Comporta startet Kapitel zwei der Falconeri-Geschichte in deutlich intimerer Atmosphäre.

© Falconeri

Kuschelfaktor XXL

Star-Fotograf Lachlan Bailey fängt die besondere Chemie zwischen Rosie und Jason perfekt ein. In einer warmen, heimeligen Umgebung dominieren sanftes Licht, ruhige Gesten und eine zurückhaltende Farbpalette. Die Bilder zeigen das Paar entspannt, vertraut und extrem nah – so intim haben wir die beiden selten gesehen!

© Falconeri

Rosie glänzt in hellen, soften Kaschmir-Tönen, während Jason in klaren, reduzierten Schnitten seine maskuline Seite zeigt. Auf den Kampagnenbildern kuscheln sie Seite an Seite, umarmen sich zärtlich und tauschen liebevolle Blicke aus.

© Falconeri

Fest steht: Rosie und Jason harmonieren nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch vor der Kamera perfekt. Wer weiß, vielleicht kuscheln die beiden Stars privat sogar noch mehr als vor der Kamera!