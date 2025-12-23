Von Weichselbraun bis Witherspoon: Stars schicken entzückende Weihnachtsgrüße

Ob City-Trip, Familienurlaub oder Last-Minute-Job – von New York bis in die Wüste lassen unsere Lieblings-Promis ihre Fans an ganz persönlichen Weihnachtsmomenten teilhaben. Wir zeigen die schönsten Looks und Grüße aus der Promiwelt.

Heidi Klum, Victoria Swarovski, Kris Jenner und Co. sind endgültig im Weihnachtsmodus angekommen! Ob entspannt, luxuriös oder abenteuerlich – die Stars zeigen, wie vielfältig Weihnachten sein kann.

Heidi Klum

Das Supermodel verbringt die Feiertage mit ihrer Familie in New York und nimmt ihre Fans via Instagram mit auf eine festliche Sightseeing-Reise. Besonders herzig: ein Foto mit Ehemann Tom Kaulitz vor einem gigantischen Weihnachtsbaum. Danach ging es für den Klum-Clan noch zur Grand Central Station – und schließlich zum Dinner, inklusive Austern für die ganze Familie.

Mirjam Weichselbraun

Ganz andere Vibes bei Mirjam Weichselbraun: Die Moderatorin dürfte bereits im Familienurlaub angekommen sein und postet traumhafte Eindrücke aus der Wüste. Mit dabei: ihr Ehemann, ihre Schwester und ihre besonders entzückende Tochter. Innige Selfies, liebevolle Schnappschüsse – und als cooles Highlight am Ende der Slideshow: Mirjam beim Snowboarden auf Sand. Winterwonderland mal anders!

Victoria Swarovski

Victoria Swarovski war kurz vor den Feiertagen noch im Arbeitseinsatz. Für die „Let’s Dance“-Christmas-Show schlüpfte sie in ein atemberaubendes rotes Traumkleid und posierte elegant vor einem Weihnachtsbaum. Festlich, feminin und absolut umwerfend!

Reese Witherspoon

Hollywood-Star Reese Witherspoon zeigt sich ebenfalls von ihrer privaten Seite. Auf Instagram teilt sie mehrere Familienmomente: Zuerst posiert sie mit ihrer Tochter, die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Danach folgen Bilder mit ihrer Mama und ein Spiegelselfie mit ihrem Sohn. Auch ein Star-Treffen darf nicht fehlen – mit Schauspielkollegin Laura Dern war Reese offenbar noch gemeinsam Weihnachtsshoppen.

Kardashians

Pure Starpower gab es bei Kris Jenner, die ein Foto von sich, Tochter Khloé Kardashian und Lauren Sánchez postete. Anlass: eine exklusive Weihnachtsparty im festlich geschmückten Anwesen der Bezos. Die drei Damen zeigen sich in extravaganten Fell-Looks – luxuriöser geht Weihnachten kaum.

Franziska Knuppe

Ein weiteres Fashion-Highlight lieferte Franziska Knuppe: Das deutsche Model zeigte sich bei einem Weihnachtsdinner mit Freunden – selbstverständlich stilvoll in einem roten Abendkleid, das alle Blicke auf sich zog. Glamouröse Weihnachtsstimmung garantiert!

Eines haben all diese Schnappschüsse gemeinsam: ganz viel Liebe, Stil und festliche Vorfreude!