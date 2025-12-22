Wüste statt Red Carpet: Mark Mateschitz und Victoria Swarovski starten bei Rallye Dakar

Fernab von Glanz und Glamour startet Österreichs Traumpaar Victroia Swarosvski und Mark Mateschitz bei der wohl härtesten Rallye der Welt.

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski arbeiten laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" seit über zwei Jahren an einem Geheimprojekt, das absolut niemand erwartet hatte. Nun wurde bekannt, was dahinter steckt. Der Milliarden-Erbe und die Kristall-Erbin heben nach Weihnachten in die Wüste von Saudi-Arabien ab, um bei der gefürchteten Rallye Dakar an den Start zu gehen.

Von 3. Jänner bis 17. Jänner wollen sie dort den Kampf aufnehmen. Der Versuch, das Antreten dabei völlig geheim zu halten, scheiterte, obwohl man nicht mit den echten Namen in der Startliste genannt wird. Mateschitz wird als "Mark Mustermann" geführt, Swarovski nannte sich "Vic Flip". Was allerdings bei den beiden Namen stimmt, ist das jeweilige Geburtsdatum. Einen ähnlichen Trick versuchte heuer auch Mateschitz" Formel-1-Superstar Max Verstappen, als er bei Testfahrten in einer anderen Motorsportklasse an den Start ging.

Bereits im Oktober testete das Paar die Rennfähigkeiten, als man bei der Marokko-Rallye an den Start ging. Scheinbar wollten auch beide unbedingt am Steuer sitzen. Deshalb vertraut Mateschitz im 400-PS-Monster Toyota Hilux auf Beifahrer Michael Zajc. Swarovski fährt hingegen in einer kleineren Klasse mit Stefan Henken in einem Buggy Can-Am Maverick R, der immerhin 240 PS stark ist.

Gefürchtete Rallye

Die Rallye ist berüchtigt für ihre schweren Unfälle mit enorm schweren Verletzungen. Seit 2020 sind im Rahmen der Rundfahrt insgesamt sechs Personen sogar ums Leben gekommen. Allerdings waren dabei keine Teilnehmer in den Autos betroffen, sondern vier Motorradfahrer, ein Mechaniker und ein Zuschauer.

Auftakt ist am 3. Jänner in Yanbu am Roten Meer, wo auch am 17. Jänner das große Finale steigt. Insgesamt werden in der Zeit 8.000 Kilometer zurückgelegt. Immerhin: Zum Society-Highlight des Jahres beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel, eine Woche nach dem großen Finale, sollte das Paar aber hoffentlich wieder zurück in der Heimat sein und könnte den entspannten Glamour-Alltag wieder genießen und schon dort von dem Adrenalin-Erlebnis erzählen.