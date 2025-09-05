Victoria Swarovski sorgt für Spekulationen – alles ok mit Mark Mateschitz?

Die Moderatorin zeigt sich auf Instagram sehr nachdenklich. Normalerweise postet sie nur berufliche Bilder, doch jetzt scheint sie auch wieder private Fotos zu teilen.

Moderatorin und Sängerin Victoria Swarovski (32) hat mit ihrem neuesten Instagram-Posting ihre Fans nachdenklich zurückgelassen. In ihrer Story teilte die Tirolerin ein Bild von sich auf einem Boot – die Sonne geht langsam unter, sie trägt eine elegante Sonnenbrille und blickt ernst in die Ferne. Dazu schrieb sie nur drei Worte: „All eyes forward“ – zu Deutsch: „Alle Augen nach vorne“.

Mehr lesen:

Diese Botschaft klingt für viele ihrer Follower ungewöhnlich ernst. Normalerweise kennt man Swarovski vor allem strahlend, glamourös und gut gelaunt. Nun wirkt die schöne Moderatorin nachdenklich und fast schon melancholisch.

Victoria Swarovski postet ein nachdenkliches Foto mit dem Satz: "All eyes forward", also "alle Augen nach vorne". © Instagram

Gerüchteküche

In den sozialen Medien begannen Fans sofort zu spekulieren: Hat es ein einschneidendes Ereignis in ihrem Leben gegeben? Geht es vielleicht um ihre Beziehung mit Unternehmer Mark Mateschitz (33)? Seit April 2023 sind die beiden offiziell ein Paar und gelten als absolutes Power-Couple.

Einige Fans hoffen, dass hinter dem Posting lediglich eine motivierende Botschaft steckt – ein Appell, nach vorne zu blicken und positiv in die Zukunft zu schauen. Andere hingegen befürchten, dass die Worte ein Hinweis auf eine schwierige Phase sein könnten.





Ob es sich tatsächlich um eine versteckte Botschaft handelt oder einfach nur um ein philosophisches Zitat, ließ Swarovski bislang offen. Fest steht: Mit ihrem Posting hat sie die Neugier ihrer Community geweckt – und alle Augen sind nun gespannt auf ihre nächsten Schritte gerichtet.