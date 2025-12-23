FPÖ-Wien-Klubchef Maximilian Krauss freut sich über Nachwuchs in seiner Familie.

"Willkommen auf der Welt, kleine Emilia", freut sich der Klubobmann der FPÖ-Wien, Maximilian Krauss, auf Instagram. "Am 20.12. hat unsere zweite Tochter das Licht der Welt erblickt. Meine Frau und ich sind überglücklich und unendlich dankbar", so der 32-Jährige. Kruass

In den Kommentaren überschlagen sich die Glückwünsche, darunter auch von zahlreichen Parteikollegen wie etwa dem steirischen Landesrat Hannes Amesbauer.





Krauss ist seit knapp fünf Jahren Klubobmann der Freiheitlichen im Wiener Landtag. Zuvor war er nicht-amtsführender Stadtrat, einfacher Landtagsabgeordneter sowie kurzzeitig auch Nationalratsmandatar.

Krauss ist seit rund drei Jahren mit seiner Frau Aleksandra verheiratet, vor knapp eineinhalb Jahren kam die erste Tochter auf die Welt.