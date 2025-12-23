Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Maximilian Krauss
© Instagram / maximilian_krauss

Zweite Tochter

"Unendlich dankbar": FPÖ-Wien-Klubchef im Babyglück

23.12.25, 10:46
Teilen

FPÖ-Wien-Klubchef Maximilian Krauss freut sich über Nachwuchs in seiner Familie. 

"Willkommen auf der Welt, kleine Emilia", freut sich der Klubobmann der FPÖ-Wien, Maximilian Krauss, auf Instagram. "Am 20.12. hat unsere zweite Tochter das Licht der Welt erblickt. Meine Frau und ich sind überglücklich und unendlich dankbar", so der 32-Jährige. Kruass 

In den Kommentaren überschlagen sich die Glückwünsche, darunter auch von zahlreichen Parteikollegen wie etwa dem steirischen Landesrat Hannes Amesbauer. 

 


 

Krauss ist seit knapp fünf Jahren Klubobmann der Freiheitlichen im Wiener Landtag. Zuvor war er nicht-amtsführender Stadtrat, einfacher Landtagsabgeordneter sowie kurzzeitig auch Nationalratsmandatar. 

Krauss ist seit rund drei Jahren mit seiner Frau Aleksandra verheiratet, vor knapp eineinhalb Jahren kam die erste Tochter auf die Welt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden