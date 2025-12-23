Alles zu oe24VIP
Von Udo über Egli bis Gigi: auf Ticket24.at rocken Sie zum Bestpreis mit
© zeidler

Ticket24-Aktion

Von Udo über Egli bis Gigi: auf Ticket24.at rocken Sie zum Bestpreis mit

Von
23.12.25, 12:04
Teilen

Mit Ticket24  sind Sie auch 2026 bei den Top-Events zum Bestpreis dabei. 20 Euro Ermäßigung für die Konzerthits von Michelle, Gigi D’Agostino und Beatrice Egli. Dazu sparen Sie auch bei den Hitshows „Da Capo Udo Jürgens“, „One Night Of Taylor“ und der "Schlagerparty des Jahres“.

Noch immer auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk? oe24 und ticket24 wissen Abhilfe. Mit dem Bonus-Vorteil von ticket24.at rocken Sie 2026 bei den Top-Events zum absoluten Bestpreis mit. Und das mit gleich 20 Euro Ermäßigung pro Ticket. Das freut auch das Christkind. Hier ist Ihr Fahrplan zu den Ticket24-Topevents:

Michelle: 13. Februar, Wien, Stadthalle: Die Schlager-Queen zündet ihre Abschiedsshow "Flutlicht" mit einem selbstbewussten Blick zurück auf eine beeindruckende Karriere und allen Hits. Von „Fliegen“ über „Idiot“ bis „Falsch dich zu lieben“.

"Da Capo Udo Jürgens":20. Februar, Wien, Stadthalle: Die virtuelle Konzert-Show liefert ein „berührendes“ Multimedia-Erlebnis mit Gänsehaut-Garantie. Der langjährige Bandleader Pepe Lienhard feiert mit großem Orchester die ewigen Hits. Udo ist bei allen Klasiker von „Mit 66 Jahren“ über „Merci Cherie“ bis „Ich war noch niemals in New York“ via LED-Screen „live“ dabei- „Alles qualitativ hochwertig und schön. Selbst die größten Kritiker sind begeistert,“ schwärmt Lienhard.

"One Night of Taylor", 14. Mai, Wien,Gasometer:Das Swift Tribute by Xenna bringt die Musik, die Energie und die pure Faszination von Taylor Swift live auf die Bühne – authentisch, leidenschaftlich und voller Gänsehautmomente. „One Night Of Taylor“ liefert eine emotionale Reise durch alle musikalischen Kapitel der Pop-Ikone inspiriert von der legendären „Eras Tour“

Gigi D’Agostino: 21. Mai, Wien, Marx Halle: Mit der bahnbrechenden 360-Grad-Show liefert der italienische Star-DJ in Wien ein ganz neues Kapitel des Entertainments: Die Bühne des 360-Grad-Spektakels wird für Party-Kracher wie "Bla Bla“, “La Passion“ und "L‘Amour toujours" nämlich in der Mitte der Marx Halle aufgebaut.

Die Schlagerparty des Jahres, 21.Juli, Mörbisch: DJ Ötzi, Vicky Leandros, Kerstin Ott, Andy Borg, Die Nockis, Vincent Gross, Natalie Holzner und Co lassen mit ihren Schunkelhits die Seebühne beben. Vor der traumhaften Kulisse des Neusiedler Sees erwartet das Publikum ein Feuerwerk aus Hits, Emotionen und echter Lebensfreude. Mit allen Hits von „Ein Stern“ über „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ bis Adios Amor“

Beatrice Egli, 14. November, Wien, Stadthalle: Die Schweizer-Schlager-Queen präsentiert die aktuelle Hit-CD “Hör nie auf damit“ und Chart-Kracher wie „mein Herz“, „Immer wieder tun“ oder „Glücksgefühle“ und das aufregende Florian-Silbereisen-Duett „Das wissen nur wir“ als große Schlager-Pop-Show. „Eine Party voll Guter-Laune-Musik, denn ein Live-Erlebnis ist einfach das Beste, das es gibt“ verspricht Egli dafür Mega-Stimmung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

