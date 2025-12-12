Taylor Swift Show zum Bestpreis auf Ticket24.at

Alles zu oe24VIP
Stars24
© RED Entertainment

Geburtstags-Aktion

Von
12.12.25, 07:00
Bestpreis-Aktion zum Geburtstag von Taylor Swift! Auf Ticket24.at. erhalten Sie Ihre Karten für die Tribute-Show „One Night Of Taylor“, die am 14. Mai im Wiener Gasometer stoppt, jetzt um 20 Euro ermäßigt   

Am Samstag (13. Dezember) feiert Pop-Queen Taylor Swift ihren 36. Geburtstag. Als Geschenk gibt’s die 6-teilige Dokuserie „The End of an Era“, den Konzert-Film „The Final Show“ und die Bestpreis-Aktion auf Ticket24.at für die faszinierende Tribute-Show „One Night Of Taylor“ am 14. Mai im Wiener Gasometer. Da erhalten Sie jetzt die begehrten Tickets mit einer Ermäßigung von satten 20 Euro! Das optimale Weihnachtsgeschenk für alle Swifties.

© RED Entertainment

© RED Entertainment

„One Night Of Taylor - The Taylor Swift Tribute by Xenna“ bietet den würdigen Ersatz für die drei wegen Terror-Drohung abgesagten Wien-Konzerte von Taylor Swift. Das Swift Tribute by Xenna bringt die Musik, die Energie und die pure Faszination von Taylor Swift live auf die Bühne – authentisch, leidenschaftlich und voller Gänsehautmomente.

© RED Entertainment

Die Wien-Show am 14. Mai im Gasometer ist ganz im Stil der legendären „Eras Tour“ gehalten und präsentiert Taylor Swifts größte Hits der letzten Jahre. Also eine emotionale Reise durch alle musikalischen Kapitel der Pop-Ikone. Mit Ticket24.at sind Sie jetzt zum Bestpreis dabei und erhalten die begehrten Tickets um 20 Euro ermäßigt!

© RED Entertainment

Mit der charismatischen Xenna, die ja als eine der gefragtesten Taylor-Swift-Tribute-Künstlerinnen Europas gilt, erwachen dabei die größten Hits von „Love Story“ über „Blank Space“ bis „Shake It Off“ in einer spektakulären Tribute Show zum Leben.

