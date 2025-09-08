Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 08.09.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Geduldig, nicht zu impulsiv! Streit klärt Missverständnisse nicht auf.

Geduldig, nicht zu impulsiv! Streit klärt Missverständnisse nicht auf. Beruf: Druck zu machen ist kontraproduktiv. Kleine Schritte klappen besser.

Druck zu machen ist kontraproduktiv. Kleine Schritte klappen besser. Fitness: Überfordern Sie Ihre Konzentration nicht! Leber weniger und langsamer!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Fühlt sich Ihr Partner unverstanden? Seien Sie ein wenig feinfühliger!

Fühlt sich Ihr Partner unverstanden? Seien Sie ein wenig feinfühliger! Beruf: Man kann Pläne auch ändern. Daher cool und gesprächsbereit bleiben!

Man kann Pläne auch ändern. Daher cool und gesprächsbereit bleiben! Fitness: Improvisationsvermögen ist gefragt. Also flexibel und nicht stressen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Viel zu sensibles Klima für Diskussionen. Abzuwarten ist sinnvoller.

Viel zu sensibles Klima für Diskussionen. Abzuwarten ist sinnvoller. Beruf: Auf Herausforderungen wohlüberlegt und verständnisvoll reagieren!

Auf Herausforderungen wohlüberlegt und verständnisvoll reagieren! Fitness: Bezähmen Sie erst mal Ihre Unruhe! Konzentration auf Prioritäten!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Vorteil für Ihre Empathie. Eine Chance, Rat und Hilfe anzubieten!

Vorteil für Ihre Empathie. Eine Chance, Rat und Hilfe anzubieten! Beruf: Einwände erst einmal in Ruhe prüfen, um nicht voreilig zu reagieren!

Einwände erst einmal in Ruhe prüfen, um nicht voreilig zu reagieren! Fitness: Motivationshoch. Guter Tag, um sich wieder mal sportlich zu betätigen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Möglichst gelassen! Geduld und Verständnis sind heute am wichtigsten.

Möglichst gelassen! Geduld und Verständnis sind heute am wichtigsten. Beruf: Erledigen Sie erst mal alles Anstehende, bevor Sie Neues anpacken!

Erledigen Sie erst mal alles Anstehende, bevor Sie Neues anpacken! Fitness: Einen Schritt nach dem anderen: Konzentriert und achtsam vorgehen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Spannung liegt in der Luft. Es ist viel klüger, friedlich einzulenken.

Spannung liegt in der Luft. Es ist viel klüger, friedlich einzulenken. Beruf: Die Verständigung ist schwierig, daher ist taktische Geduld geboten.

Die Verständigung ist schwierig, daher ist taktische Geduld geboten. Fitness: Es könnte unruhig und stressig werden. Durchatmen, Hektik vermeiden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Viel einfühlsamer, statt emotionell und angriffslustig zu reagieren!

Viel einfühlsamer, statt emotionell und angriffslustig zu reagieren! Beruf: Hindernisse und Verzögerungen? Nur keinen Druck, geduldig verhandeln!

Hindernisse und Verzögerungen? Nur keinen Druck, geduldig verhandeln! Fitness: Möglichst gelassen und abwartend! Die Dinge brauchen heute mehr Zeit.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Bei Ihnen fühlt man sich heute wohl, stellen Sie aber keine Ansprüche!

Bei Ihnen fühlt man sich heute wohl, stellen Sie aber keine Ansprüche! Beruf: Hören Sie gut zu! Es ist wichtig, Einwände und Kritik zu integrieren.

Hören Sie gut zu! Es ist wichtig, Einwände und Kritik zu integrieren. Fitness: Gefühl und Verstand in Einklang zu bringen, darauf kommt es heute an.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es könnte Spannungen geben: Geduldiger, aufmerksamer und liebevoller!

Es könnte Spannungen geben: Geduldiger, aufmerksamer und liebevoller! Beruf: Überdenken Sie Ihren Kurs und seien Sie bereit, flexibel zu reagieren!

Überdenken Sie Ihren Kurs und seien Sie bereit, flexibel zu reagieren! Fitness: Tief durchatmen und Ruhe bewahren! Hektik trägt Ihnen nur Umwege ein.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Zeigen Sie sich verständnisvoll, dann wird es bestimmt harmonischer!

Zeigen Sie sich verständnisvoll, dann wird es bestimmt harmonischer! Beruf: Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken, um Fehler zu vermeiden!

Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken, um Fehler zu vermeiden! Fitness: Fühlen Sie sich in andere ein, dann geht es auch Ihnen viel besser!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Einfühlsam und sehr geduldig! In Ruhe zuhören, Trost und Rat spenden!

Einfühlsam und sehr geduldig! In Ruhe zuhören, Trost und Rat spenden! Beruf: Gehen Sie auf die Sorgen anderer ein, bevor Sie über Ihre Pläne reden!

Gehen Sie auf die Sorgen anderer ein, bevor Sie über Ihre Pläne reden! Fitness: Unruhe im Kopf? Nehmen Sie sich Zeit, Gedanken vernünftig zu ordnen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sehr sensibles Beziehungsklima. Lieber zärtlicher und weniger reden!

Sehr sensibles Beziehungsklima. Lieber zärtlicher und weniger reden! Beruf: Fühlen Sie sich wieder missverstanden? Nehmen Sie es nicht persönlich!

Fühlen Sie sich wieder missverstanden? Nehmen Sie es nicht persönlich! Fitness: Schonen Sie Ihre Nerven und legen Sie mehr Pausen ein, um zu relaxen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.