Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 23.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Spontaneität braucht vernünftige Kontrolle. Spaß mit Maß ist erlaubt.

Spontaneität braucht vernünftige Kontrolle. Spaß mit Maß ist erlaubt. Beruf: Originelle spontane Einfälle? Gut, wenn alle damit einverstanden sind.

Originelle spontane Einfälle? Gut, wenn alle damit einverstanden sind. Fitness:Möglichst viel Abwechslung! Eintönigkeit tut der Motivation nicht gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Überraschende Einladungen? Misstrauen abschütteln und mitmachen!

Überraschende Einladungen? Misstrauen abschütteln und mitmachen! Beruf: Das Tagesprogramm könnte sich ändern. Gehen Sie flexibel damit um!

Das Tagesprogramm könnte sich ändern. Gehen Sie flexibel damit um! Fitness:Lassen Sie sich heute ja nicht stressen! Gelassenheit statt Zeitdruck!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Aufregende Begegnungen? Dann lassen Sie sich ernsthaft darauf ein!

Aufregende Begegnungen? Dann lassen Sie sich ernsthaft darauf ein! Beruf: Sie haben interessante Ideen. Einigen Sie sich aber kompromissbereit!

Sie haben interessante Ideen. Einigen Sie sich aber kompromissbereit! Fitness: Ihr Stimmungsbarometer steigt. Heben Sie trotzdem nicht gleich ab!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Man will heute viel mehr Spaß haben. Nehmen Sie also alles lockerer!

Man will heute viel mehr Spaß haben. Nehmen Sie also alles lockerer! Beruf: Keine Angst vor unorthodoxen Vorschlägen! Die könnten Freude bringen.

Keine Angst vor unorthodoxen Vorschlägen! Die könnten Freude bringen. Fitness:Nicht auf der faulen Haut liegen! Die Seele braucht mehr Abwechslung.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Allzu stolzes Auftreten kommt nicht gut an. Lockerer und bescheidener!

Allzu stolzes Auftreten kommt nicht gut an. Lockerer und bescheidener! Beruf: Mit dem Strom zu schwimmen ist sinnvoller als Widerstand zu leisten.

Mit dem Strom zu schwimmen ist sinnvoller als Widerstand zu leisten. Fitness:Nehmen Sie sich lieber ein bisschen zurück, machen Sie keinen Druck!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Mehr Offenheit, Toleranz und Humor! Wer Spaß versteht, kommt gut an.

Mehr Offenheit, Toleranz und Humor! Wer Spaß versteht, kommt gut an. Beruf: Lust auf neue Unternehmungen? Stimmen Sie sich erst mit anderen ab!

Lust auf neue Unternehmungen? Stimmen Sie sich erst mit anderen ab! Fitness:Flexibilität ist das Um und Auf. Nehmen Sie doch alles wie es kommt!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Die richtige Mischung aus Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit bringt's.

Die richtige Mischung aus Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit bringt's. Beruf: Sie tun dem Miteinander Gutes, wenn Sie Vorschläge anderer annehmen.

Sie tun dem Miteinander Gutes, wenn Sie Vorschläge anderer annehmen. Fitness:Ihre Formkurve steigt wieder an. Dosieren Sie Ihre Power vernünftig!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Fühlen Sie sich überrumpelt? Cool bleiben und freundlich mitspielen!

Fühlen Sie sich überrumpelt? Cool bleiben und freundlich mitspielen! Beruf: Seien Sie mal nachgiebiger und halten Sie den Weihnachtsfrieden hoch!

Seien Sie mal nachgiebiger und halten Sie den Weihnachtsfrieden hoch! Fitness:Schonen Sie sich! Wer heute zu viel will, handelt sich bloß Ärger ein.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Mit einem Schuss Humor können Sie punkten. Spaß nur nicht übertreiben!

Mit einem Schuss Humor können Sie punkten. Spaß nur nicht übertreiben! Beruf: Schnell zu reagieren kann wichtig sein. Aber trotzdem mit Verstand!

Schnell zu reagieren kann wichtig sein. Aber trotzdem mit Verstand! Fitness:Unbedingt mehr Bewegung und Abwechslung! Das belebt Sie auch mental.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Je weniger Erwartungsdruck, desto besser, lassen Sie sich überraschen!

Je weniger Erwartungsdruck, desto besser, lassen Sie sich überraschen! Beruf: Schlägt man ungewöhnliche Lösungen vor? Lassen Sie sich darauf ein!

Schlägt man ungewöhnliche Lösungen vor? Lassen Sie sich darauf ein! Fitness:Flexibilität ist der Wohlfühlgarant, Beharrlichkeit ein Störfaktor.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie sind heute sicher willkommen. Nutzen Sie Ihre Chancen ernsthaft!

Sie sind heute sicher willkommen. Nutzen Sie Ihre Chancen ernsthaft! Beruf: Wer andere überzeugen will, sollte klug argumentieren, nicht drängen!

Wer andere überzeugen will, sollte klug argumentieren, nicht drängen! Fitness:Sie sind in Fahrt. Da ist es wichtig, auch die Achtsamkeit zu erhöhen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Seien Sie bereit mehr Spaß zu haben, das tut der Stimmung sicher gut!

Seien Sie bereit mehr Spaß zu haben, das tut der Stimmung sicher gut! Beruf: Auf Unerwartetes positiv zu reagieren, ist produktiver als Widerstand.

Auf Unerwartetes positiv zu reagieren, ist produktiver als Widerstand. Fitness:Wenn Sie mit dem Strom schwimmen, sparen Sie jede Menge Energie.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.