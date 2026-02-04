20 Grad im März? Auf diesen europäischen Inseln herrscht Badewetter

Während wir hierzulande noch frieren, beginnt an anderen Orten bereits der Sommer. Wir haben für Sie den ultimativen Temperatur-Check gemacht und Sonnenziele gefunden, bei denen Sie die Daunenjacke getrost zu Hause lassen können. Das Beste? Sie sind nur wenige Flugstunden entfernt.

Haben Sie auch endgültig die Nase voll vom grauen Himmel und kalten Füßen? Dann tauschen Sie den Winterblues gegen Meeresrauschen! Und nein, Sie müssen dafür nicht das Sparbuch für die Karibik plündern. Direkt vor unserer Haustüre warten Insel-Paradiese, die jetzt schon heftig mit der 20-Grad-Marke flirten.



Lanzarote

Lanzarote ist DIE Sonne-Oase im März! Die tiefschwarze Vulkanerde der Insel sorgt dafür, dass die Sonnenwärme wunderbar gespeichert wird. Im März hat es hier bereits 22 Grad, die sich aufgrund der Gegebenheiten wie Hochsommer anfühlen. Sie müssen unbedingt den Timanfaya Nationalpark besuchen, wo die Hitze direkt aus dem Boden kommt und Ihr Mittagessen über einem Vulkangrill gebraten wird. Zudem ist die Insel jetzt noch nicht überlaufen und Sie können die spektakulären Mondlandschaften in aller Ruhe genießen.

Malta

Malta ist der ideale Hotspot für alle, die nicht nur faul am Strand liegen wollen, sondern echtes Entdecker-Gen haben. Die Hauptstadt Valletta ist eine der faszinierendsten Festungsstädte Europas und im März endlich leer genug, um sie ohne Geschiebe und Gedränge zu erkunden. Bei soliden 18 bis 20 Grad lässt es sich herrlich durch die alten Gassen schlendern, ohne ins Schwitzen zu kommen. Must-see: eine Bootstour zur Blauen Grotte. Das Wasser in diesem Naturwunder ist so intensiv türkis, dass Sie Ihren eigenen Augen kaum trauen werden.

Menorca

Die kleine Schwester der Party-Inseln Ibiza und Mallorca ist viel grüner, ruhiger und verwandelt sich im März in ein blühendes Naturparadies. Hier finden Sie eine Erholung, die Sie woanders vergeblich suchen, denn man hört oft nur das Rauschen des Meeres und das Zwitschern der Vögel. Auch wenn es mal einen kurzen Schauer geben kann, klettert das Thermometer schnell wieder Richtung der magischen 20-Grad-Marke.

Zakynthos

Griechenland im März haben die wenigsten auf dem Schirm, und genau das ist Ihr riesiger Vorteil! Zakynthos erwacht gerade erst aus dem Winterschlaf und präsentiert sich von einer Seite, die Sommer-Touristen nie zu sehen bekommen. Alles ist saftig grün, überall blühen Wildblumen und Sie genießen das Insel-Paradies bei angenehmen 18-20 Grad.

Algarve

Zugegeben, die Algarve ist streng genommen keine Insel, aber dieses atemberaubende Küsten-Juwel MUSS einfach auf unsere Liste. Die Südküste Portugals ist im März ein Traum für alle Sinne und bietet eine spektakuläre Kulisse aus goldenen Felsen, wildem Atlantik und blühenden Wiesen. Es ist das perfekte Ziel für lange Strandspaziergänge, bei denen Ihnen die frische Meeresbrise um die Nase weht, während die Sonne schon richtig Kraft hat.

Zypern

Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, führt absolut kein Weg an Zypern vorbei. Die Insel der Aphrodite liegt geografisch so weit im östlichen Mittelmeer, dass der Frühling hier nicht nur anklopft, sondern die Tür eintritt. Während es in Wien vielleicht noch schneit, sitzen Sie in Paphos oder Ayia Napa bereits entspannt im T-Shirt im Café und genießen den ersten Eiskaffee des Jahres. Mutige wagen sogar schon den ersten Sprung ins Meer, denn das Wasser ist hier milder als fast überall sonst in Europa.