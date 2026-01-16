Studie deckt auf: Diese Strände auf Mallorca sind besonders dreckig

Mallorca ist nicht nur Sonne und Sand: Laut dem „Informe Mar Balear 2026“ verschlechtert sich die Wasserqualität an vielen Stränden.

Sonne, türkisblaues Wasser und feiner Sand - dafür lieben wir Mallorca. Umso ernüchternder ist ein Blick in den aktuellen „Informe Mar Balear 2026“. Denn laut dem Bericht gibt es auf der Insel leider auch Strände, bei denen man lieber zweimal überlegt, ob man wirklich ins Wasser möchte.

© Getty Images

Studie schlägt Alarm

Der „Informe Mar Balear“, initiiert von der Marilles Foundation gemeinsam mit wissenschaftlichen Einrichtungen der Balearen, untersucht seit 2018 den Zustand der Meeresumwelt rund um die Inselgruppe. Der neue Bericht zeigt nun: Die Wasserqualität hat sich vielerorts verschlechtert, besonders an einigen Stränden auf Mallorca.

Untersucht wurden dabei drei große Bereiche:

die hygienische und ökologische Qualität des Badewassers

die massive Nutzung der Strände durch Besucher:innen

der steigende Druck durch Boote, Jetskis und andere Freizeitaktivitäten

Mehr Keime, mehr Sperren

Besonders kritisch: Mikrobielle Verunreinigungen haben stark zugenommen. Die Zahl der festgestellten Fäkal-Kontaminationen hat sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Die Folge: temporäre Badesperren und offizielle Warnungen an mehreren Stränden.

Vor allem die Gemeinden Sóller, Santanyí und Calvià auf Mallorca fielen dabei negativ auf. Das Problem ist also nicht irgendwo abgelegen, sondern betrifft teils sehr beliebte Regionen.

Diese Strände schneiden besonders schlecht ab

Zwei Strände auf Mallorca erhielten im Bericht die Bewertung „nicht ausreichend“, das ist die schlechteste Kategorie der offiziellen Skala:

Playa de Albercuix (Pollença)

Cala Egos (Santanyí)

Beide gelten laut Studie als besonders stark belastet und stehen exemplarisch für die zunehmenden Umweltprobleme der Insel.

Woran liegt es?

Die Gründe sind vielschichtig: Überlastete Abwassersysteme, extreme Besucherzahlen, mehr Bootsverkehr und steigende Temperaturen setzen dem Meer zunehmend zu. Kurz gesagt: Mallorca leidet unter Massentourismus.

© Getty Images

Was heißt das für Urlauber:innen?

Keine Panik, die Mehrheit der Strände ist weiterhin gut bis sehr gut bewertet. Aber: Informieren lohnt sich. Aktuelle Wasserqualitätsberichte, Flaggen am Strand und lokale Hinweise sollte man ernst nehmen. Und vielleicht auch mal einen weniger überlaufenen Strand ansteuern.