HolidayCheck Award 2026 kürt die beliebtesten Hotels in Österreich

Der HolidayCheck Award 2026 zeigt, welche heimischen Hotels bei Urlaubern und Urlauberinnen besonders gut ankommen.

Wer schon einmal eine Reise geplant hat, weiß: Nicht jedes Hotel hält, was die Bilder versprechen. Verlässliche Informationen liefern vor allem ehrliche Gästebewertungen. Genau hier setzt jedes Jahr der HolidayCheck Award an. Auch 2026 wurden wieder aus tausenden Bewertungen jene Hotels in Österreich ausgezeichnet, die Urlauberinnen und Urlauber wirklich überzeugen. Wir stellen die Top 10 Häuser vor, die für Qualität, Service und echte Zufriedenheit stehen.

Die Top 10 Hotels 2026 in der Alpenrepublik

1. Natürlich. Hotel mit Charakter in Fiss / Tirol

© Natürlich Hotel

Skifahren, Wandern und Biken. Wellness in der obersten Etage mit fantastischem Bergblick. Viel Holz, klare Linien, modern, gemütlich und eine familiäre Atmosphäre. Das alles schätzen die Gäste des Hotels am westlichen Ortsrand von Fiss. Am meisten jedoch den unverwechselbaren Charakter, den die Gastgeberfamilie Rietzler mit ihrem persönlichen Stil, regelmäßigen Themenabenden beim Essen und ihrer Präsenz im Alltag prägt. In den HolidayCheck-Bewertungen wird der Hausherr immer wieder als „bester Entertainer der Welt“ beschrieben. Und auch die Schnitzel- und Barbecueabende sowie das gute Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten seit Jahren Bestnoten – was nun zusätzlich mit dem Gold-Award belohnt wurde.

2. Wanderhotel Taurerwirt in Kals am Großglockner / Osttirol

© Wanderhotel Tauwirt

Die Markenzeichen des Taurerwirts? Mama Paulas Eierspeise am Morgen und die Wandertipps der Gastgeberfamilie Rogl. Hinzu kommt die außergewöhnliche Lage auf 1.500 Metern Höhe, direkt am Nationalpark Hohe Tauern. Mitten in der Natur am Fuße des Großglockners. Das Wanderhotel mit seinen knapp 30 Zimmern bietet auch ein kleines Spa mit Innenpool, Dampfbad, Outdoor-Whirlpool sowie Massagen und Kosmetik, worum sich Marlene und Christina Rogl kümmern. Das persönliche Engagement kommt bei den Gästen hervorragend an, wie auch die hausgemachten Kuchen, das Abendessen sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis.

3. Vitalhotel Edelweiss in Neustift im Stubaital / Tirol

© Vitalhotel Edelweiss

Infinitypool mit Gletscherblick: Der Blick auf das ewige Eis des Stubaitaler Gletschers im Kontrast zum warmen Granderwasser im Außenbecken lässt die Zeit stillstehen – und die Erholung kann beginnen. Dafür sorgen auch die Zimmer und Suiten, die mit viel Holz und edlen Naturmaterialien ausgestattet sind sowie das große Bergwiesen-Spa mit Saunalandschaft, Wasserbetten, Wärmeliegen und sanft schwingenden „Heaven-Swings“ zum Entspannen. Viele Gäste fühlen sich in dem Hotel auf 1.100 Metern Höhe wie im Himmel und aufgrund seiner außergewöhnlich guten Bewertungen seit Jahren erhält das Edelweiss dieses Jahr den Gold-Award.

4. Impulshotel FREIGOLD in Freistadt / Oberösterreich

© Impulshotel Freigold

Hier ist alles ein bisschen anders: Statt Wellness geht es um die nächsthöhere Stufe von Entspannung, um sogenannte „Selfness“. Sich beflügeln lassen, neue Inspirationen, Lebensfreude und vegetarische Gerichte zum Teilen. Im Freigold zählt dazu auch die Empfehlung, Handys, Tablets und Laptops abzugeben und sich auf Neues einzulassen – mit Mental-, Fitness-, und Yoga-Trainer. Wie begeisternd das sein kann, berichten HolidayCheck-Urlauber, die auch von dem Infinity-Sky-Pool mit Glasboden in 36 Metern Höhe schwärmen. Und von den vielen Wow-Effekten, mit denen das im Herbst 2023 eröffnete Hotel aufwartet.

5. Hotel Schütterhof in Schladming / Steiermark

© Schütterhof

Ski-in-Ski-out und Wellness: Diese Kombination macht den Schütterhof am Fuße des Bergs Hochwurzen im Winter so besonders. Im Sommer sind es Wandern und Radfahren ab der Haustür. Der Wellnessbereich gliedert sich in ein Family Spa und ein Spa für Gäste ab 16 Jahren. Dieses bietet mehrere Saunen, Dampfbad, ein Massage- und BeautyLand sowie einen 25-Meter-Infinitypool. Und das mit Blick auf das 3.000 Meter hohe Dachsteingebirge. Als traumhaft bezeichnen viele Gäste nicht nur die kuscheligen Bademäntel und flauschigen Handtücher, sondern auch die 3/4-Genusspension und die Kombi aus Wellness & Skifahren, „die ist einfach unschlagbar.“

6. Heilthermen Resort Bad Waltersdorf / Steiermark

© Bad Waltersdorf

Der Newcomer im Ranking 2026: Das Adults-only-Heilthermen Resort im Thermen- und Vulkanland Steiermark setzt auf Ruhe, die Kraft des Wassers und viel Natur. Über einen Bademantelgang sind die Pools der hoteleigenen Therme und die öffentliche Heiltherme Bad Waltersdorf verbunden. So können Gäste zwischen den beiden Thermenwelten unkompliziert hin- und herwechseln und ein riesiges Angebot an Becken und Saunen genießen. Dazu gehören auch ein Naturteich mit integriertem Thermalpool, eine Waldsauna, eine Wiesensauna, ein eigenes Ladies-Spa sowie Ruhebereiche mit Panoramablick ins Grüne. Das Resort begeistert HolidayCheck-Urlauber auch mit barrierefreien und großzügigen Zimmern, ausgezeichnetem Essen und damit, dass Sonderwünsche erfüllt werden.

7. Hotel Karnerhof am Faaker See / Kärnten

© Karnerhof

Haus am türkisblauen See: Der Faaker See im Süden Österreichs ist für seine intensive Farbe bekannt und direkt am Ufer bei Egg liegt der Karnerhof. Der private Seezugang und die beeindruckende Aussicht auf die Karawanken gehören zu den großen Vorzügen des Resorts. Dazu kommen ein weitläufiger Wellnessbereich mit Innen- und Außenpools, Saunen, viele Wassersportmöglichkeiten und Aktivitäten wie Yoga. Joggingstrecken und Wanderwege für Familien starten direkt am Hotel. Gäste schwärmen vom Wellnessbereich – „eine Augenweide“, dem Gourmetessen und dem herzlichen Service.

8. Seehotel Hoffmann am Ossiacher See / Kärnten

© Seehotel Hoffmann

Drei Häuser und ein Campingbereich direkt am See: Das Seehotel Hoffmann hat für jeden Gästewunsch die passende Unterkunft – im Haupthaus, im Landhaus, im Seehaus sowie Stellplätze für Camper und Mobilhomes. Vielfältig ist auch das Sport- und Aktivprogramm, das von Wasserskifahren, geführten Familienradtouren bis hin zum Tennismatch auf den hauseigenen Plätzen reicht. Besonders in den Ferienzeiten gibt es ein großes Angebot für Kinder- und Jugendliche. Was das Hotel noch ausmacht? Seine einmalige Lage zwischen der Gerlitzen Alpe und dem Ossiacher See. Der Wellnessbereich mit Seesauna, die Liegeflächen am Wasser und die Kulinarik werden von Urlaubern in den höchsten Tönen gelobt.

9. Reiters Wohlfühlhotel im Ennstal / Steiermark

© Reiters

Das Zusammenspiel aus körperlicher Entspannung, emotionaler Sicherheit und situativem Komfort – das ist Wohlfühlen. Im Reiters in der Region Schladming-Dachstein bedeutet das auch: ein neu erweiterter Spa-Bereich mit fünf Saunen, kurze Wege ins Skigebiet und Skipässe direkt im Haus erhältlich. 30 moderne Zimmer, ausgestattet mit viel Holz und hochwertigen Naturmaterialien, der persönliche Umgang von Gastgeberfamilie Reiter und eine Küche, die von vielen Gästen für ihr handwerklich hohes Niveau gelobt wird. Das gleiche Wohlfühlpaket gilt natürlich auch im Sommer, denn das Hotel liegt mitten im Wandergebiet der Schladminger Tauern.

10. Hotel Die Sonne in Saalbach / Salzburger Land

© Die Sonne

Nachhaltiger Urlaub mit der ganzen Familie: Die Sonne, die zwischen den bekannten Wintersportorten Saalbach und Hinterglemm liegt, versteht sich als familien- und hundefreundliches All-inclusive-Hotel. Die Gastgeberfamilie Schwabl hat selbst zwei Kinder, zwei Hunde und eine Katze. Neben Kinderbetreuung gibt es auch Fitness- und Yogakurse sowie getrennte Wellnessbereiche für Familien und Erwachsene. Nachhaltigkeit spielt ein großes Thema. So wird mit Dampf und ausschließlich Eco-Mitteln gereinigt, das Wildfleisch stammt aus eigener Jagd und die Küche ist regional und gesund ausgerichtet. Ein Urlauber bringt die Bewertungen vieler auf den Punkt: „Hier stimmt einfach alles.“