Wintertraum: Das sind die sonnigsten Skigebiete der Alpen

Was gibt es Schöneres, als an einem klaren Sonnentag die Pisten hinabzurauschen und dabei die warmen Strahlen des Winters auf der Haut zu spüren? Für alle, die sich nach unvergesslichen Skitagen unter der Sonne sehnen, haben wir die besten Sonnen-Hotspots zusammengestellt.

Bei strahlendem Sonnenschein auf der Hütte entspannen und nach einem aufregenden Skitag einen köstlichen Kaiserschmarren genießen, das ist der wahre Wintertraum! „Snowplaza“ hat die besten Ziele für den perfekten Sonnenskilauf ausfindig gemacht. Wenn Sie also von strahlend blauem Himmel und weißen Schneelandschaften träumen, sind diese Hotspots genau das Richtige für Sie.

Alpe d’Huez, Frankreich

© Getty Images

Das französische Skigebiet Alpe d’Huez im Süden der Alpen ist nicht ohne Grund als „Insel in der Sonne“ bekannt. Auf einem sonnigen Hochplateau auf mehr als 1.800 Metern Höhe gelegen, bietet Alpe d’Huez stolze 300 Sonnentage im Jahr. Bei einer beeindruckenden Pistenlänge von 250 km und garantiertem Schnee auf dem Gletscher, ist es ein wahres Paradies für Wintersportler. Wer die Herausforderung sucht, sollte die Sarenne in Angriff nehmen, die längste schwarze Piste der Alpen.

Nassfeld, Österreich

© Getty Images

Im sonnigen Süden Österreichs finden Skifahrer und Snowboarder über 850 Sonnenstunden pro Saison, etwa 100 Stunden mehr als in den traditionellen Skiregionen der Nordalpen. Besonders beeindruckend ist die einzigartige Geografie des Gebiets: Fast alle Pisten des Skigebiets liegen auf der Sonnenseite der Berge, sodass sich Wintersportler das ganze Saison über auf weiche Schneebedingungen freuen können. Und wer nach einer aufregenden Abfahrt noch etwas entspannen möchte, kann es sich auf einer der über 1.000 Liegestühle und Strandkörbe auf den Sonnenterrassen der Hütten gemütlich machen.

Carezza Ski, Italien

© Getty Images

Mit mehr als 300 Sonnentagen pro Jahr gehört das Skigebiet zu den sonnigsten Orten in den italienischen Alpen. Das absolute Highlight? Der Sonnenuntergang von Laurins Lounge, dem höchsten Punkt des Skigebiets auf 2.337 Metern. Wenn die Abendsonne die imposanten Felsen des Rosengartens in ein rötliches Licht taucht, erlebt man einen der schönsten Momente des Winters.

Serfaus-Fiss-Ladis, Österreich

© Getty Images

Der familienfreundliche Skiort Serfaus-Fiss-Ladis liegt auf einem sonnigen Plateau oberhalb des Inntals in Tirol. Mit einer Vielzahl von Pisten, die nach Süden ausgerichtet sind, können sich Besucher auf lange, sonnige Tage auf der Piste freuen. Die Frommes-Abfahrt in Serfaus-Fiss-Ladis, eine der längsten Skipisten Österreichs, ist ein wahres Highlight und bietet fantastische Ausblicke auf das Tal und die umliegenden Berge. Die Region hat zudem den Vorteil, dass viele Abfahrten relativ schneesicher sind und lange befahrbar bleiben.

Ramsau am Dachstein, Österreich

© Getty Images

Im Ramsau am Dachstein scheint die Sonne an fast jedem Skitag. Die geografische Lage des Skigebiets sorgt dafür, dass es von der Morgensonne bis zum späten Nachmittag gut erleuchtet wird. Die 30 Pistenkilometer des kleinen, aber feinen Skigebiets gehören zu den „sonnigsten Skiwiesen Österreichs“. Besonders beliebt bei Langläufern sind die sonnigen Loipen, die durch die atemberaubende Berglandschaft führen. Wenn Sie nach einem einzigartigen Erlebnis suchen, können Sie auf dem Dachstein-Gletscher sogar bis in den Frühling hinein schneesicher skifahren.