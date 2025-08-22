Mädchen (15) im Flieger vergewaltigt

Der 44-jährige Täter wurde zwar verurteilt, muss aber keinen Tag ins Gefängnis.

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich Mitte März auf einem Swiss-Flug von Mumbai nach Zürich ein schwerer Missbrauchsfall: Ein 44-jähriger indischer Geschäftsmann vergewaltigte eine 15-jährige Passagierin während des Nachtflugs – mitten in der Kabine und trotz der Anwesenheit anderer Fluggäste und des Kabinenpersonals.

Dem Bericht zufolge unterhielten sich die beiden zunächst, bis das Mädchen einschlief. Dann legte der Mann einen Arm um sie, streichelte ihren Oberschenkel, drang mit den Fingern in sie ein und führte ihre Hand mehrfach über sein bekleidetes Glied.

Nach dem Vorfall wandte sich das Mädchen an ein Crewmitglied. Die Crew trennte sie sofort vom Täter, setzte sie um und überwachte den Mann bis zur Landung. Am Flughafen Zürich wurde der Täter festgenommen.

Nur Bewährung für Täter

Der Täter wurde nun in der Schweiz wegen Vergewaltigung und wegen sexuellen Handlungen mit einem Kind verurteilt. Die Strafe fiel dabei aber äußerst mild aus. Der 44-Jährige bekam 18 Monate bedingt, ausgesetzt auf Bewährung. Zudem wurde er für fünf Jahre aus der Schweiz verwiesen und muss die Verfahrenskosten tragen.

Swiss bezeichnete den Vorfall als "tragisch" und betonte, dass ihre Kabinenmitarbeitenden geschult seien, potenzielle Krisensituationen frühzeitig zu erkennen und sofort zu handeln.