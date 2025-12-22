Mehrere Verletzte: Auto rast in Menschenmenge

In den Niederlanden ist eine Frau nach Polizeiangaben mit ihrem Auto in eine Menschenmenge gefahren.

Die 56-Jährige und neun weitere Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilten die Polizei und die Kommune mit. Die Polizei geht nicht von einer vorsätzlichen Tat aus, die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge aber noch an. Der Vorfall ereignete sich während einer Lichtparade mit geschmückten Autos. Viele Zuschauer standen am Straßenrand.

Der Vorfall ereignete sich in der Kommune Nunspeet, etwa 70 Kilometer im Osten von Amsterdam. Die Pkw-Fahrerin habe sich leichte Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Sie war mit ihrem Wagen aus einer Seitenstraße gekommen und aus ungeklärter Ursache quer über einen Kreisverkehr in die Menschenmenge gerast. Das Auto war nach Berichten von Augenzeugen durch einen Zaun gekracht und auf einer Wiese zum Stillstand gekommen. Reporter berichteten, dass keine Bremsspuren zu sehen waren.

Lichtparade wurde abgebrochen

Nach dem Vorfall waren Einsatzkräfte in großer Zahl ausgerückt. Auch mehrere Traumahubschrauber waren nach Angaben der Polizei im Einsatz. Die benachbarte Gemeinde Elburg teilte mit, dass die Parade abgebrochen worden s