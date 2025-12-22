Arbeiter von ÖBB-Zug auf Brennerlinie im Trentino verletzt

Ein Arbeiter ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Brennerbahn-Linie bei Ala im Trentino verletzt worden.

Gegen 17.00 Uhr wurde der 31-Jährige, der mit Wartungsarbeiten beschäftigt war, von einem Personenzug der ÖBB erfasst, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete.

Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber des Rettungsdienstes ins Krankenhaus gebracht. Der Zugverkehr auf der Brennerlinie wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der gesetzlich vorgeschriebenen Ermittlungen eingestellt.