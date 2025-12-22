Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
oebbzug
© Stefan Fürtbauer

Während Arbeiten

Arbeiter von ÖBB-Zug auf Brennerlinie im Trentino verletzt

22.12.25, 20:55
Teilen

Ein Arbeiter ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Brennerbahn-Linie bei Ala im Trentino verletzt worden. 

Gegen 17.00 Uhr wurde der 31-Jährige, der mit Wartungsarbeiten beschäftigt war, von einem Personenzug der ÖBB erfasst, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete.

Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber des Rettungsdienstes ins Krankenhaus gebracht. Der Zugverkehr auf der Brennerlinie wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der gesetzlich vorgeschriebenen Ermittlungen eingestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden