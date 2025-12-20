Alles zu oe24VIP
italien
© Getty Images

Non bene!

Krimi-Hotspot im Urlaubs-Paradies: Cannabis, Koks & Waffen gefunden

20.12.25, 16:11
Die italienische Polizei hat bei einer landesweiten Razzia gegen den Drogenhandel 384 Menschen festgenommen und rund 1,4 Tonnen Drogen beschlagnahmt.  

Darüber hinaus wird gegen 655 Personen - darunter 39 Minderjährige - ermittelt. Zudem stellten die Einsatzkräfte 35 Kilogramm Kokain sowie mehr als 40 Schusswaffen sicher, teilten die Behörden am Samstag mit.

Non bene - landesweite Polizeikontrollen

Im Rahmen der in mehreren Provinzen durchgeführten Razzia gab es 312 Kontrollen. Fünf Cannabis-Shops in drei Städten wurden geschlossen. Im Zuge der Kontrollen beschlagnahmte die Polizei 296 Kilogramm Cannabisprodukte, die ersten Tests zufolge als illegale Drogen einzustufen sind. Italien hatte im Juni ein Sicherheitsdekret verabschiedet, das sogenanntes "legales" Cannabis verbietet und den Handel mit "Cannabis light" - also Hanf ohne psychoaktive Wirkung - unter Strafe stellt.

