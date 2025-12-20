Kinderbein auf Epstein-Foto schockiert die Welt

Die neuen Fotos rund um Jeffrey Epstein, die das amerikanische Justizministerium veröffentlicht, gehen um die Welt.

Eines der unzähligen Fotos ist besonders verstörend. Es zeigt den verurteilten Sexualstraftäter Epstein oberkörperfrei und neben ihm sitzt ein Kind.

© Department of Justice (DOJ).

Die Aufnahme wirft nun neue Fragen auf: Hatte Epstein Kontakt zu noch jüngeren Kindern, als bislang dokumentiert war?

Sexueller Missbrauch von Minderjähriger

Epstein wurde wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger beschuldigt, seine Opfer waren fast alle unter 18 Jahre alt. Immer wieder gaben Betroffene an, der Missbrauch habe bereits im frühen Teenageralter begonnen.

Ein schlimmer Verdacht

Dass nun ein Foto auftaucht, auf dem offensichtlich ein noch jüngeres Kind in Epsteins Nähe zu sehen ist, heizt die Spekulationen über das bislang bekannte Ausmaß seiner Taten an.