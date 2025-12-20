Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Neue Akten

Die Epstein-Fotos: Unzählige schockierende Enthüllungen

20.12.25, 11:04
Teilen

Das US-Justizministerium hat auf Druck der Öffentlichkeit und des Parlaments damit begonnen, Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu veröffentlichen.  

Tausende Dokumente und Fotos sind auf der Webseite des Ministeriums einsehbar. Unter den ersten hochgeladenen Dateien befinden sich zum Teil geschwärzte Dokumente der Bundespolizei FBI. In den nächsten Wochen sollen voraussichtlich noch einmal Hunderttausende Dokumente freigegeben werden.

Epstein-Fotos

  • Epstein 1/14
    Epstein
  • Epstein 2/14
    Epstein-Chat
  • Epstein 3/14
    Epstein
  • Epstein 4/14
    Epstein
  • Epstein 5/14
    Epstein
  • Epstein 6/14
    Epstein
  • Epstein 7/14
    Epstein
  • Epstein 8/14
    ABB_20251218_ABB1971.HR
  • Epstein 9/14
    Epstein
  • Epstein 10/14
    Epstein
  • Epstein 11/14
    Epstein
  • Epstein 12/14
    Epstein
  • Epstein 13/14
    Epstein
  • Epstein 14/14
    Epstein

© House Oversight Democrats / AFP

© House Oversight Democrats / AFP

Schockierende Chats

© House Oversight Democrats / AFP

© House Oversight Democrats / AFP

© House Oversight Democrats / AFP

© House Oversight Democrats / AFP

Epstein mit Noam Chomsky, Professor und Aktivist

© House Oversight Democrats / AFP

© House Oversight Democrats / AFP

Epstein mit Steve Bannon, ehemaliger Berater des US-Präsidenten, erst im Oktober 2025 wurde er als enger Vertrauter Donald Trumps entlassen
 

© House Oversight Democrats / AFP

© House Oversight Democrats / AFP

© House Oversight Democrats / AFP

© House Oversight Democrats / AFP

© House Oversight Democrats / AFP

Bill Gates, Microsoft -Gründer 

© House Oversight Democrats / AFP

Bill Gates

Fotos von Ex-Präsident Bill Clinton 

Das hatte US-Vize-Justizminister Todd Blanche kurz zuvor im US-Sender Fox News erklärt. Jede einzelne Seite, die veröffentlicht werde, müsse so gestaltet sein, dass die Identität der Opfer geschützt werde, hieß es.

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein_Neue Fotos
© Department of Justice (DOJ).

Epstein
© Department of Justice

Epstein
© Department of Justice

Epstein
© Department of Justice

Epstein
© Department of Justice

Epstein
© Department of Justice

Unzählige Fotos von Clinton 

Immer wieder tauchen in den nun veröffentlichten Dateien Fotos von Ex-Präsident Bill Clinton auf - so ist der Demokrat etwa beim Schwimmen im Pool mit Epsteins langjähriger Vertrauten Ghislaine Maxwell zu sehen. Auf anderen Aufnahmen sieht man ihn ohne Bezug zu Epstein und Maxwell.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden