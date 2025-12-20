Skandal-Prinz Andrew liegt auf neuen Epstein-Fotos über 5 Frauen

Die Veröffentlichung neuer Fotos aus den Epstein-Akten sorgt erneut für Schlagzeilen und skandalöse Diskussionen rund um Prinz Andrew und die Verbindungen zu Jeffrey Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell.

Die US-Behörden haben kürzlich rund 300.000 Dokumente freigegeben, darunter auch Bilder, die das Ausmaß von Epsteins skandalösem Netzwerk belegen. Besonders ein Foto ist jetzt in den Fokus geraten.

„Andrew Mountbatten-Windsor“

Auf diesem Bild ist Prinz Andrew, der inzwischen den Titel „Andrew Mountbatten-Windsor“ trägt, zu sehen, wie er auf den Schößen von fünf nackten Frauen im Salon von Sandringham thront, dem Landhaus der britischen Royals.

© Department of Justice

Im Hintergrund lacht Ghislaine Maxwell, die eng mit Jeffrey Epstein und seinen Verbrechen verbunden war. Die Aufnahme wurde offenbar während eines privaten Treffens gemacht – möglicherweise in Zusammenhang mit einer Feier, bei der Maxwell zu Gast war. Es ist nicht bekannt, wer die Frauen auf dem Bild sind, da ihre Gesichter vor der Veröffentlichung geschwärzt wurden.

© Department of Justice

„Ein ganz gewöhnliches Jagdwochenende“

Für die britische Öffentlichkeit ist dieses Foto besonders brisant, da es im Gegensatz zur offiziellen Darstellung von Prinz Andrew steht, der sich in seinem berühmten BBC-Interview 2019 von den Vorwürfen distanzierte und die Situation als „ein ganz gewöhnliches Jagdwochenende“ beschrieb. Während das Bild kein Datum trägt, verstärken die freigegebenen Aufnahmen den Eindruck, dass in Sandringham, wo die Königsfamilie normalerweise nach dem Weihnachtsdinner zusammenkommt, mehr hinter verschlossenen Türen stattfand als bisher bekannt.

© Department of Justice (DOJ).

Hat der Ex-Prinz noch eine Zukunft?

Der Fall rund um Prinz Andrew und seine Verbindungenzu Epstein bleibt in Großbritannien weiterhin ein sensibles Thema, und die Veröffentlichung dieser neuen Fotos könnte die ohnehin belastete Beziehung zum restlichen Königshaus weiter belasten. Insbesondere für seinen Bruder, König Charles III., dürfte das Bild äußerst unangenehm sein. Es stellt sich nun die Frage, wie sich der Vorfall auf die öffentliche Wahrnehmung und die Zukunft von Prinz Andrew innerhalb der königlichen Familie auswirken wird.