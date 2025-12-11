Alles zu oe24VIP
Xabi Alonso
© Getty

Nach CL-Pleite

Xabi Alonso heizt England-Gerüchte an: "Man weiß nie"

11.12.25, 11:42
Teilen

Es wurde spektakulär als Xabi Alonsos letztes Spiel als Real Madrid-Coach angepriesen, sollte ManCity den Champions-League-Kracher gewinnen. Trotz 1:2 ist er noch im Amt, ein umgehender Wechsel in die Premier League macht aber bereits die Runde. Und auch Alonso selbst schließt es nicht aus.

Bereits vor der Partie wurde Xabi Alonso nämlich zu einer Rückkehr in die Premier League und einem spezifischen Verein befragt. Der FC Liverpool befindet sich in der größten Krise seit Jahrzehnten und dadurch wird bereits am Stuhl von Trainer Arne Slot gesägt, sein Platz könnte also bald frei werden.

Alonsos Antwort auf die Frage der Journalisten goss nur noch mehr Öl ins Feuer: "Sicherlich ist das mit den englischen Vereinen, darunter auch mein ehemaliger Verein, eine Überlegung wert. Es gibt eine Verbundenheit mit Liverpool."

England-Rückkehr? "Man weiß nie"

Nur für Real Madrid (236) machte der heute 44-Jährige mehr Spiele in seiner aktiven Zeit, als für die Reds (210). Bei Real Sociedad ging dessen Stern zwar auf, in der Premier League mauserte er sich aber zur Weltklasse und erzielte im legendären Finale der Königsklasse 2005 das 3:3 per Elfmeter.

Xabi Alonso heizt England-Gerüchte an:
© getty

Zwar ruderte Alonso noch etwas zurück und betonte "im Moment ist das [Madrid, Anm.] der Ort, an dem ich sein möchte", nur um nachzuschieben: "Was die Zukunft bringt, weiß man nie". Das klingt nach vielem, aber nicht nach einem Dementi.

Alonso nach Liverpool, Klopp nach Madrid?

Aber nicht nur seine ruhmreiche Vergangenheit bringt den Basken mit dem LFC in Verbindung. Nach dem Rückzug von Jürgen Klopp aus der Beatles-Stadt galt Alonso lange als Favorit auf den Liverpool-Job. Schlussendlich wurde es Slot und mit dem umgehenden Meistertitel war dieser auch sofort erfolgreich.

Doch auch das Thema Klopp ist weiterhin nicht beendet, allerdings beim Weißen Ballett. Präsident Florentino Perez soll nämlich weiterhin nach dem aktuellen Head of Global Soccer von Red Bull angeln. Der 58-Jährige soll eher nicht interessiert sein, doch Real hat schon oft bewiesen, sehr überzeugend sein zu können.

