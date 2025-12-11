Alles zu oe24VIP
Jetzt riecht Österreich nach WM: Alle wollen den ÖFB-Rasen-Duft
"A Gmahde Wiesn"

Jetzt riecht Österreich nach WM: Alle wollen den ÖFB-Rasen-Duft

11.12.25, 11:23
Jetzt gibt’s die rot-weiß-rote Fußballgeschichte für die Nase. 

Der heimische Fußball-Bund hat den echten Matchrasen jener Heimspiele, in denen sich das Nationalteam nach 28 Jahren endlich wieder für eine WM qualifizierte, zu einem edlen Raumduft verarbeitet. Ergebnis: „A Gmahde Wiesn“ – und das Teil ist durch die Decke gegangen! Die erste Edition? 100 Stück – in wenigen Stunden weg! Kein Wunder: Der Duft riecht nach Stadion, Adrenalin, frisch gemähter Euphorie und einer ordentlichen Portion rot-weiß-rotem Stolz. Statt Vanille und Lavendel gibt’s hier puren WM-Moment fürs Wohnzimmer.

Streng limitiert

Jetzt legt der ÖFB nach: 500 neue Flaschen, wieder streng limitiert, wieder nur online – perfekt für alle, die ein Weihnachtsgeschenk wollen, das nicht nach Kerzenladen, sondern nach Kult-Kick riecht. Gemeinsam mit der Saint Charles Apotheke wurde der kostbare Rasen direkt nach den Spielen zu einem nachhaltigen Naturduft veredelt.

Reinerlös an den Nachwuchs

Und das Beste: Der komplette Reinerlös geht in den österreichischen Nachwuchs – Jugendprogramme, Talentförderung, Zukunftsprojekte. Ein Stück WM-Magie für daheim – und ein Kickstart für die nächste Generation! Aber Achtung: Nur solange der Vorrat reicht!

