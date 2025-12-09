Häufiger Fehler: HIER sollte der Christbaum niemals stehen

Der Countdown bis Weihnachten läuft und viele haben bereits ihre Wohnungen festlich geschmückt. Da darf auch der Weihnachtsbaum nicht fehlen. Doch Achtung! Viele machen jetzt einen entscheidenden Fehler: Sie stellen ihren Weihnachtsbaum an den völlig falschen Platz.

Ob groß oder klein, klassisch oder extravagant: der Christbaum ist für viele das absolute Highlight der Weihnachtsdekoration. Wer sich für einen echten Baum entscheidet und ihn schon ein paar Wochen vor Heiligabend aufstellt, kann die festliche Atmosphäre länger genießen und vermeidet den Stress kurz vor dem großen Fest. Doch damit der Baum bis Heiligabend frisch bleibt, kommt es jedoch auf den perfekten Standort an.

Hier sollte der Christbaum auf keinen Fall stehen

Neben Heizkörper und Kamin

© Getty Images

Kaminromantik und die Gemütlichkeit eines prasselnden Feuers gehören zu Weihnachten dazu. Doch der Weihnachtsbaum sollte niemals direkt neben dem Kamin oder einem Heizkörper stehen. Die dort entstehende Hitze sorgt dafür, dass das Wasser im Baumstamm schneller verdunstet, was die Nadeln austrocknen lässt und den Baum schlaff macht. Ein ausgetrockneter Baum stellt nicht nur ein optisches Problem dar, sondern wird durch die geringe Feuchtigkeit auch zu einer ernsthaften Brandgefahr.

Vor dem Fenster

Einen Baum, direkt vor einem Fenster zu platzieren, ist ebenfalls keine gute Idee. Das direkte Sonnenlicht, das durch das Fenster scheint, lässt den Baum rasch austrocknen, und die Nadeln fallen bereits nach wenigen Tagen ab. Zusätzlich blockiert der Baum das Tageslicht im Raum, was besonders in der dunklen Winterzeit schade ist. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Vorhänge mit den Ästen in Berührung kommen und durch den Kontakt mit Kerzen oder elektrischen Lichtern Feuer fangen können.

Auf wackeligen Unterlagen oder in engen Durchgängen

Ein schiefer Boden oder ein ungesicherter Baumständer kann dazu führen, dass der Baum kippt. Besonders in viel frequentierten Räumen, in denen man häufig an ihm vorbeigeht, steigt die Gefahr, dass der Baum versehentlich umgestoßen wird.

Der perfekte Platz für Ihren Weihnachtsbaum

© Getty Images

Damit Ihr Christbaum die Festtage unbeschadet übersteht, gibt es einige einfache Regeln, die Sie beachten sollten. Der ideale Platz für den Baum ist eine Ecke oder eine Wand, ohne Heizquellen, offenen Flammen oder Vorhängen. Zudem ist es hilfreich, den Baum an einem Ort aufzustellen, an dem keine Zugluft herrscht und die Temperatur konstant bleibt, idealerweise zwischen 18 und 20 Grad.So können Sie sich über die Feiertage an einem prächtigen Christbaum erfreuen, der bis Heiligabend in voller Pracht erstrahlt!