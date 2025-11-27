Das ist jetzt zu tun: So pflegen Sie Ihren Adventkranz, damit er nicht austrocknet

Der erste Advent steht vor der Tür und bald dürfen wir die erste Kerze auf unserem Adventkranz entzünden! Doch niemand möchte, dass der Kranz schon vor Weihnachten seine Frische verliert. Damit er bis zum Fest schön bleibt und nicht austrocknet, sollten Sie jetzt ein paar einfache Tipps befolgen.

Am Sonntag ist es endlich soweit: Die erste Kerze auf dem Adventkranz wird entzündet! Für viele gehört der Kranz zu den schönsten Traditionen in der Vorweihnachtszeit, und das nicht nur wegen seines bezaubernden Anblicks, sondern auch wegen des herrlichen Duftes, den die frischen Tannenzweige verströmen. Doch was tun, wenn der Kranz schon vor Weihnachten zu nadeln beginnt oder seine frische Farbe verliert? Mit ein paar einfachen Tricks können Sie dafür sorgen, dass Ihr Adventkranz bis Heiligabend schön und lebendig bleibt.

Der richtige Standort für den Adventkranz

Die Wahl des richtigen Standorts ist entscheidend, damit Ihr Adventkranz nicht zu schnell austrocknet. Wer seinen Adventkranz direkt auf dem Fensterbrett über der Heizung platziert, tut ihm keinen Gefallen. Die trockene, heiße Luft saugt ihm förmlich die Lebensenergie aus. Auch das direkte Sonnenlicht ist nicht ideal, da es den Kranz zusätzlich austrocknet.

© Getty Images

Also: Ab ins kühle, schattige Eckchen! Der Flur ist ideal, weil dort die Luftfeuchtigkeit stabiler bleibt und stellen Sie ihn am besten nur bei Bedarf auf den Tisch im Wohnzimmer. Wird der Kranz gerade nicht genutzt, ist ein unbeheizter Raum wie der Keller ideal, um die Nadeln frisch zu halten.

Die richtigen Zweige wählen

Schon beim Kauf sollten Sie genau hinsehen! Fichtenzweige zum Beispiel neigen dazu, schneller zu nadeln, während Tannenzweige von der Nordmanntanne oder der Blaufichte robuster sind und ihre Frische länger bewahren. Achten Sie daher beim Kauf darauf, dass die Zweige frisch und nicht trocken sind.

Zweige richtig pflegen

Tannenzweige brauchen, wie alle Pflanzen, regelmäßig Flüssigkeit. Ein kleiner Trick, um den Kranz frisch zu halten: Legen Sie ein feuchtes Küchentuch unter den Kranz. Tauschen Sie das Tuch alle zwei Tage aus, um sicherzustellen, dass die Zweige genug Feuchtigkeit bekommen. Zusätzlich können Sie die Zweige mit einer Sprühflasche besprühen. Achten Sie lediglich darauf, dass die Kerzen dabei nicht nass werden.

Das sollten Sie unbedingt beachten

© Getty Images

So schön er auch ist: Der Adventkranz birgt auch ein potenzielles Brandrisiko! Stellen Sie den Kranz deshalb immer auf eine feuerfeste Unterlage aus Metall, Glas, Porzellan oder einem ähnlichen Material. Achten Sie darauf, dass er mindestens einen Meter von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier oder Geschenkverpackungen entfernt steht. Kerzen sollten sicher befestigt werden, am besten mit Draht oder speziellen Kerzenhaltern.

Und vor allem: Lassen Sie den Kranz niemals unbeaufsichtigt brennen!