Lifehack: So sparen Sie bei der Weihnachtsbeleuchtung ordentlich Geld

Nichts sorgt so schnell für festliche Stimmung wie eine strahlende Weihnachtsbeleuchtung. Doch das gemütliche Funkeln hat seinen Preis: Die Stromrechnung kann schnell in die Höhe schießen. Wir verraten, wie Sie viel Geld sparen können, ohne dabei auf den Weihnachtszauber zu verzichten.

Die Lichter erleuchten die Straßen und auch in unseren eigenen vier Wänden dürfen glitzernde Lichterketten nicht fehlen. Doch gerade im Winter, wenn die Heizkosten steigen und das Weihnachtsshopping unser Budget belastet, sind wir auf der Suche nach Sparmöglichkeiten. Zum Glück gibt es einige smarte Tricks, mit denen Sie Ihre Weihnachtsbeleuchtung effizienter gestalten und dabei ordentlich Geld sparen können.

Setzen Sie auf LED-Lichterketten

Wer bei der Weihnachtsbeleuchtung auf traditionellere Glühbirnen setzt, zahlt schnell drauf. Stattdessen sollten Sie sich für stromsparende LEDs entscheiden. So kostet eine LED-Lichterkette über vier Wochen hinweg im Durchschnitt nur rund 40 Cent. Zum Vergleich: Eine herkömmliche Lichterkette mit Glüh- oder Halogenlampen kommt in dieser Zeit auf satte vier Euro.

© Getty Images

Tipp: Sie sind unsicher, ob Ihre Lichterkette aus LEDs besteht? Dann machen Sie den Temperaturtest: Lassen Sie die Lichterkette 15 Minuten leuchten und fassen Sie dann die Lämpchen an. Wenn sie heiß sind, handelt es sich höchstwahrscheinlich um alte Glühbirnen.

Beleuchtung mit Zeitschaltuhr

Eine Weihnachtsbeleuchtung, die die ganze Nacht durchbrennt, ist nicht nur unnötig, sondern auch ein echter Stromfresser. Auch bei energieeffizienten LEDs lohnt es sich, den Stromverbrauch zu kontrollieren. Verwenden Sie eine Zeitschaltuhr, um Ihre Weihnachtsbeleuchtung automatisch auszuschalten. Viele Modelle bieten auch Timer, sodass die Lichter nur in den Abendstunden leuchten und sich zu festgelegten Zeiten wieder abschalten.

Helligkeit regulieren

Wussten Sie, dass der Energieverbrauch Ihrer Weihnachtsbeleuchtung auch von der Helligkeit abhängt? Viele moderne Lichterketten bieten unterschiedliche Helligkeitsstufen. Reduzieren Sie die Helligkeit, wenn Sie ein subtileres Licht wünschen. Das spart nicht nur Energie, sondern sorgt für eine gemütliche, entspannte Atmosphäre.

Solar-Lichterketten

Ja, auch im Winter funktioniert Solarenergie! LED-Solarlichterketten speichern tagsüber die Energie der Sonne in einem Akku und sorgen nachts für festliche Beleuchtung, ganz ohne Strom aus der Steckdose. Auch bei bedecktem Himmel liefern Solar-Lichterketten noch bis zu 25% ihrer normalen Leistung, genug, um für stimmungsvolles Licht in den dunklen Winterabenden zu sorgen.

Achten Sie lediglich darauf, dass die Solarpanels frei von Schnee sind und nicht im Schatten stehen. Bei starkem Frost sollten Sie die Lichterketten ins Warme holen, da Kälte die Leistung der Solarpanels beeinträchtigen kann.

Weniger ist mehr

© Getty Images

Wenn Sie Ihre Stromkosten senken möchten, sollten Sie nicht das ganze Haus in ein Lichtermeer tauchen, sondern gezielt auf Highlights setzen. Ein festlich beleuchteter Baum im Garten, ein strahlender Fensterrahmen oder eine leuchtende Krippe – solche Akzente sind nicht nur energieeffizient, sondern wirken oft auch eleganter und stilvoller als das komplette "Lichter-Overload".

Verzichten Sie zudem auf zusätzliche Funktionen wie Farbwechsel oder blinkende Lichter, da diese den Energieverbrauch in die Höhe treiben können.